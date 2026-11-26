Xác định rõ trách nhiệm với từng nhóm kiến nghị

Gần 100 ý kiến trực tiếp, trực tuyến và gửi qua các kênh tiếp nhận tại hội nghị TXCT chuyên đề phản ánh những khó khăn trong vận hành hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, mở rộng địa bàn, từ áp lực nhân lực, thu nhập, chế độ đãi ngộ đến cơ chế tự chủ tài chính, thanh toán bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc, vật tư và chuyển đổi số. Nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thẩm quyền và lộ trình xử lý đối với từng nhóm kiến nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Thanh Nhân đồng thời lưu ý những vấn đề cần ưu tiên giải quyết, trước hết là tổ chức bộ máy và chính sách nhân lực sau sắp xếp địa giới hành chính.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế. Ảnh: Hoa Lê

Với 168 trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã, những vướng mắc về vị trí việc làm, định mức biên chế và phụ cấp lãnh đạo cần sớm được hướng dẫn. Thành phố cũng cần xây dựng chính sách đãi ngộ thống nhất, bảo đảm quyền lợi, thu nhập hiện có của người lao động và hướng tới mức ưu đãi cao nhất. Thường trực HĐND thành phố sẽ phối hợp Đoàn ĐBQH kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn, đồng thời đề nghị các sở liên quan tham mưu phương án bố trí nhân lực phù hợp từng địa bàn. Chính sách đãi ngộ đối với điều dưỡng lâm sàng, hộ sinh, kỹ thuật viên và nhân viên y tế tại cơ sở trợ giúp xã hội cũng cần được ưu tiên nghiên cứu trong năm 2027.

Ở các bệnh viện công lập, bài toán tự chủ tài chính vẫn chưa có lời giải căn cơ khi giá dịch vụ chưa tính đúng, tính đủ chi phí, trong khi nhiều nhiệm vụ phục vụ cộng đồng, chuyên khoa khó thu hút nhân lực và nhu cầu đầu tư trang thiết bị vẫn cần ngân sách bảo đảm. Việc xử lý các khoản thanh toán bảo hiểm y tế tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc trong giám định và thanh toán cũng đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Y tế và các bệnh viện.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị TXCT chuyên đề ngành y tế. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với đó, những bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc và vật tư y tế cần được tháo gỡ bằng hướng dẫn cụ thể về xác định biến động giá, tạo cơ sở pháp lý để cán bộ y tế yên tâm thực hiện. Cơ chế chủ động nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc chuyên khoa đặc trị và hóa chất độc quyền cũng cần được quan tâm nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Riêng về chuyển đổi số, Phó Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ yêu cầu quan trọng là giảm trùng lặp dữ liệu, đơn giản hóa quy trình cho cả nhân viên y tế và người bệnh. Tình trạng vừa sử dụng bệnh án điện tử, vừa duy trì hồ sơ giấy hoặc nhập lại thông tin trên nhiều phần mềm cần sớm được khắc phục. Sở Y tế được đề nghị hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung theo nguyên tắc “một lần nhập liệu, nhiều lần sử dụng”, bảo đảm an toàn thông tin và tích hợp dữ liệu khám sức khỏe toàn dân vào Sổ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Chuyển kiến nghị thành chính sách và giám sát kết quả

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển ngay các kiến nghị thành nhiệm vụ xử lý sau hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Thanh Nhân cho biết, các ý kiến sẽ được phân loại theo thẩm quyền, gắn với việc xác định cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và hướng giải quyết cụ thể. Qua đó, tạo cơ sở theo dõi tiến độ, giám sát trách nhiệm và kết quả xử lý, bảo đảm kiến nghị của cử tri ngành y tế được giải quyết thực chất.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền HĐND và UBND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính khẩn trương xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết chuyên đề để trình HĐND thành phố tại những kỳ họp gần nhất. Bốn nội dung trọng tâm gồm: chính sách thu hút, đãi ngộ và phát triển nghề nghiệp đối với điều dưỡng lâm sàng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế; chính sách hỗ trợ thu nhập đối với y sĩ, điều dưỡng và nhân viên hành chính tại 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu; cơ chế đặc thù cho nhân lực y tế tại các cơ sở trợ giúp xã hội; bố trí vốn đầu tư công trung hạn và kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, nâng cấp trạm y tế và trung tâm y tế khu vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị TXCT chuyên đề ngành y tế. Ảnh: Hoa Lê

Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố sẽ tổng hợp thành văn bản chính thức gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Trong đó, tập trung kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế tại trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã; kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 188/2025/NĐ-CP về bảo hiểm y tế nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí điều trị kỹ thuật cao, các mặt bệnh chuyên sâu; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý về đấu thầu, bảo đảm hành lang an toàn cho các bệnh viện khi mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.

Cùng với phân loại thẩm quyền và xác định nhiệm vụ, HĐND thành phố sẽ đưa nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri ngành y tế vào chương trình giám sát chuyên đề thường kỳ của Thường trực và các Ban HĐND thành phố. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được đề nghị phối hợp, cùng nhân dân và cử tri giám sát tiến độ thực hiện cam kết của các sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Nhấn mạnh nghề y là nghề đặc biệt, đòi hỏi sự hy sinh, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến bền bỉ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Thanh Nhân khẳng định HĐND thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành với ngành y tế tháo gỡ khó khăn, kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đội ngũ y tế yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.