Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên giải trình về đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội khảo sát việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn phường Kiến Hưng. Ảnh: TT

Phiên giải trình sẽ đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan trong đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nội dung phiên giải trình tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm của các sở, ngành, UBND xã, phường trong quản lý, đầu tư, khai thác và sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc rà soát, cụ thể hóa các quy định, cơ chế, chính sách; chỉ đạo xây dựng mô hình quản lý, vận hành thiết chế phù hợp với tình hình mới. Công tác chỉ đạo xử lý các tồn tại về đất đai, tài sản công, bàn giao công trình; định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế tài chính, tự chủ và khai thác tài sản công.

Phiên giải trình cũng tập trung làm rõ kết quả phân định trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý tài sản và đơn vị trực tiếp vận hành; phương án quản lý đối với các công trình quy mô cấp huyện trước đây chuyển giao về xã, phường; việc thống nhất mô hình quản lý giữa các địa phương.

Kết quả rà soát, phân loại thiết chế theo quy mô, công năng, phạm vi phục vụ, tần suất và công suất sử dụng; phương án xử lý các công trình khai thác chưa hiệu quả, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng chưa đáp ứng yêu cầu; việc sử dụng chung, điều chuyển, cải tạo, bổ sung công năng.

Kết quả bàn giao, quyết toán, đăng ký, hạch toán và hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất; tiến độ xây dựng, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công; kết quả tháo gỡ vướng mắc trong cho thuê, liên doanh, liên kết.

Về cơ chế tài chính, định mức, đơn giá và tự chủ, làm rõ tiến độ hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng; phương án tự chủ và bảo đảm kinh phí hoạt động, vận hành, duy tu, bảo trì thiết chế.

Tiến độ các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp; tình hình xử lý các công trình chậm bàn giao, chậm đưa vào sử dụng hoặc khai thác chưa hiệu quả; việc xây dựng và triển khai phương án khai thác vận hành sau đầu tư.

Phiên giải trình cũng làm rõ việc kiện toàn tổ chức, nhân lực quản lý, vận hành thiết chế; xây dựng vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng cơ sở dữ liệu và bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động.

Từ đó, xác định biện pháp, lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND thành phố; các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các xã, phường báo cáo, giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao (bao gồm: Cung văn hóa, bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa, nhà thi đấu, nhà văn hóa, khu thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng... cấp thành phố; cấp xã; thôn/tổ dân phố) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phạm vi giải trình việc việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1-7-2025 đến nay.