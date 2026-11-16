Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Hoàng Bá

Tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động nhà trường. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nhà trường đạt được trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra những yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đang đặt ra những nhiệm vụ mới, cụ thể và cấp thiết đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ ở cơ sở. Trong bối cảnh đó, vai trò của Trường Chính trị tỉnh càng trở nên quan trọng. Nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch mà cònphải thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà trường (18/11/1946 - 18/11/2026) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Hoàng Bá

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiện đại, sát yêu cầu thực tiễn. Trong đó, chú trọng trang bị cho đội ngũ cán bộ kiến thức về quản trị địa phương, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, xử lý tình huống, kỹ năng số và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần gắn chặt với thực tiễn phát triển của tỉnh và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới; giúp cán bộ vận dụng kiến thức lý luận để giải quyết những vấn đề đặt ra trong công việc. Đào tạo không chỉ nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh mà quan trọng hơn là giúp mỗi cán bộ nâng cao năng lực tư duy, khả năng tổ chức thực hiện, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Đồng chí mong muốn nhà trường tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là đại biểu HĐND cấp xã. Nội dung bồi dưỡng cần sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là cấp xã.

Cùng với đó, nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh; chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương, nhất là về xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, quản trị địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị nhà trường coi thực tiễn của tỉnh, của cơ sở là nguồn tư liệu quan trọng để bổ sung, hoàn thiện nội dung giảng dạy; đồng thời chuyển hóa kết quả nghiên cứu khoa học thành những kiến nghị, giải pháp có giá trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của tỉnh.

Đồng chí đề nghị nhà trường xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên thực sự có phẩm chất, năng lực và uy tín. Mỗi giảng viên phải không ngừng tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm thực tiễn. Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn việc truyền đạt kiến thức lý luận với liên hệ thực tiễn; tăng cường đối thoại, trao đổi, thảo luận và xử lý các tình huống thực tế, giúp học viên vận dụng hiệu quả kiến thức vào công việc. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường sư phạm dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khuyến khích những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.

Đối với mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030, đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là mục tiêu về cơ sở vật chất, đội ngũ hay các tiêu chí chuyên môn mà quan trọng hơn là yêu cầu nâng cao toàn diện chất lượng, uy tín và vị thế của nhà trường. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cầnxây dựng lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; gắn việc xây dựng trường đạt chuẩn với đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, quản trị nhà trường và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Hoàng Bá

Cùng chiều, đoàn công tác đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Tại đây, đồng chí Dương Đình Chỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống 96 năm vẻ vang, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tiếp tục tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.