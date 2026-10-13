Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy

Đoàn do đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại các cơ quan đến thăm, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống.

Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhân ngày truyền thống. Ảnh: Hoàng Bá

Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống. Ảnh: Hoàng Bá

Đồng chí Dương Đình Chỉnh mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; đồng thời tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ trọng tâm, then chốt đặt ra, đòi hỏi các cơ quan phải tiếp tục chủ động, linh hoạt, nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, phấn đấu đến năm 2030 đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Văn phòng Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống. Ảnh: Hoàng Bá

Đại diện lãnh đạo các cơ quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm tốt đẹp của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.