Rà soát, giải quyết, trả lời dứt điểm nhiều kiến nghị

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Việc chuyển đổi mô hình quản trị hành chính công đã mở ra cơ hội lớn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tối đa các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cũng làm phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc thực tiễn từ cơ sở, tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và tâm tư của cử tri cùng Nhân dân toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao đổi tại Hội nghị TXCT các xã Minh Thanh, Tân Trào trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh. Ảnh: Phan Sơn

Bối cảnh đó, các kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh sau Kỳ họp thứ Nhất, cũng như trước và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XX là kênh thông tin quan trọng, phản ánh trung thực, sinh động hơi thở cuộc sống và những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các xã, phường tập trung rà soát, giải quyết và trả lời dứt điểm nhiều kiến nghị, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong xã hội.

Từ sau kỳ họp thứ Nhất, trước và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh đã tổng hợp chuyển 284 kiến nghị, UBND tỉnh tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết, trả lời 284 kiến nghị (đạt 100%). Trong đó, tỷ lệ giải quyết xong dứt điểm kiến nghị cử tri có sự cải thiện đáng kể, từ mức 22,10% ở kỳ họp đầu tiên lên gần 33% ở các kỳ họp tiếp theo.

Ngay sau khi nhận được văn bản giao nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo giao trách nhiệm cụ thể cho Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Nhiều sở, ngành đã tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra thực địa tại cơ sở, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp kéo dài. Tổng số kiến nghị giải quyết (thuộc thẩm quyền) là 84 kiến nghị. Trong đó, giải quyết xong dứt điểm: 77 kiến nghị, chiếm 27,11%; đang trong quá trình giải quyết: 69 kiến nghị, chiếm 24,30%; cần lộ trình thực hiện: 138 kiến nghị, chiếm 48,59%.

Nhận diện sớm vướng mắc, chủ động tham mưu giải quyết

Để kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chủ động ban hành Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2026/QĐCTUBND ngày 25/5/2026 về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế. Tiếp thu phản ánh cử tri về chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh đã chủ động ban hành Văn bản số 3882/UBND-NC ngày 28/5/2026 giao Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng đất và tiến độ các dự án. Ảnh: Thanh Phúc

Bên cạnh đó, các cấp, ngành chủ động phối hợp liên ngành, kiểm tra thực địa và tháo gỡ vướng mắc của các sở, ban, ngành chuyên môn. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 04/5/2026 triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trước 30/12/2026. Khắc phục ảnh hưởng từ Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang: Nhận phản ánh cử tri xã Yên Sơn về việc đất đá thi công vùi lấp ruộng lúa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, chi trả bồi thường thiệt hại sản xuất cho 46/47 hộ thôn Khe Đảng, 34/44 hộ thôn Động Sơn và nạo vét hoàn trả nguyên trạng 12,43ha đất nông nghiệp cho 178 hộ dân.

Tiếp thu kiến nghị cử tri các xã Yên Hoa, Liên Hiệp, Kiến Thiết, Sà Phìn, Lâm Bình, Hùng Lợi, Tát Ngà, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, làm việc với các doanh nghiệp viễn thông để thực hiện việc phủ sóng các trạm BTS; chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang chủ động khắc phục sự cố điện nông thôn. Nhất là phân công các Điện lực khu vực kiểm tra thực địa, khắc phục tình trạng võng dây, tụt cáp, gãy cột điện tại các thôn Nà Ráo (xã Thượng Lâm), thôn Trì và Làng Ái (xã Xuân Giang).

Có thể thấy, sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã giảm thiểu các vấn đề bức xúc, củng cố niềm tin của người dân; giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm về chế độ cho cán bộ cơ sở, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, duy tu giao thông, thủy lợi, xóa vùng lõm sóng đã ổn định đời sống Nhân dân, củng cố sự đồng thuận xã hội. Việc UBND tỉnh công khai rõ ràng phân loại kiến nghị (đã giải quyết xong, đang giải quyết, cần lộ trình) cùng thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng sở, ngành đã ngăn chặn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc trả lời chung chung. Sự chủ động lắng nghe ý kiến cử tri đã giúp chính quyền tỉnh nhận diện sớm các vướng mắc về thẩm quyền phân cấp, định mức ngân sách hay tiêu chí quy hoạch, từ đó chủ động tham mưu ban hành các nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn.