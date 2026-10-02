Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp với Ban Văn hoá - Xã hội

Dự họp có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ủy viên, chuyên viên giúp việc Ban VH-XH HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Ban VH-XH báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9 năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm tại phiên họp

Ban VH-XH do HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban, 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách và 6 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban đã kịp thời ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch công tác và kế hoạch giám sát toàn khóa.

Bám sát chương trình công tác của cấp trên, ban đã chủ động tham mưu cả các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất như: tham mưu Đảng ủy HĐND tỉnh ban hành 32 văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 17 nội dung đăng ký xây dựng nghị quyết và 5 nội dung thuộc thẩm quyền; ban hành 22 văn bản với 55 kiến nghị gửi UBND tỉnh và Thường trực HĐND các xã, phường triển khai thực hiện.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Ban tổ chức thẩm tra 12 nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 11 báo cáo phối hợp thẩm tra, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng. Ban hoàn thành 1 cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên 18 nội dung; tổ chức 12 nội dung khảo sát thực tế. Ban cũng theo dõi việc thực hiện 51 nghị quyết quy phạm pháp luật; theo dõi 259 kiến nghị, trong đó 232 kiến nghị đã được giải quyết xong (đạt 89,6%)...

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu thảo luận tại phiên họp

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích, thảo luận về những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm như: công tác tham mưu Đảng ủy, Thường trực HĐND tỉnh các báo cáo định kỳ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm; tham mưu tổ chức các phiên chất vấn, giải trình và các cuộc giám sát chuyên đề quan trọng (về giáo dục, y tế, du lịch, di tích, an toàn lao động và khoa học công nghệ); triển khai hiệu quả các đoàn giám sát, khảo sát trực tiếp; tiếp tục duy trì chặt chẽ công tác theo dõi, giải quyết kiến nghị của cử tri, các kết luận sau giám sát…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban VH-XH đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị ban tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thẩm tra, khảo sát, giám sát; bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, tuyệt đối không để chậm tiến độ tham mưu Đảng ủy và Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ, các phiên giải trình, chất vấn trong quý IV/2026, cùng đó tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri.

Đồng chí cũng yêu cầu ban thường xuyên rà soát việc thực hiện các quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường khảo sát thực tế, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm để kiến nghị tháo gỡ.

Đồng chí lưu ý Ban VH-XH thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2026; lựa chọn kỹ các nội dung trọng tâm để xây dựng chương trình giám sát năm 2027, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm và thực tiễn đặt ra. Đồng thời, ban cần nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban của HĐND tỉnh cùng các sở, ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.