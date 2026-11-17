Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tham gia phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) và kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả hoạt động tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại phiên họp.

Phiên họp tập trung xem xét, cho ý kiến về dự kiến phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2026 - 2031; cho ý kiến về tờ trình của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức làm thêm giờ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm 2026 và tờ trình của Ban Văn hóa - Xã hội về việc giới thiệu nhân sự đề nghị phê chuẩn Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách của Ban.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung phiên họp; thống nhất với kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 8. Đồng chí giao các Ban HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện, phát hành báo cáo thẩm tra để Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh gửi tài liệu đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh hoàn thiện chương trình kỳ họp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ họp, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh.

Nhấn mạnh về công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, đồng chí Hoàng Giang yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung chu đáo, bảo đảm chất lượng, kịp thời; các vấn đề lớn cần được nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng. Kỳ họp cần tổ chức trang trọng, nghiêm túc, hiệu quả, chương trình làm việc ngắn gọn, thiết thực, tạo không khí dân chủ, cởi mở. Do kỳ họp có quy mô, thành phần tham dự rộng, công tác phối hợp, chuẩn bị của Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh phải thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện phục vụ kỳ họp.