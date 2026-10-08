Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về các nội dung thuộc lĩnh vực công thương, giáo dục và đào tạo, y tế

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan; Thường trực HĐND một số xã, phường.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về các lĩnh vực: công thương, y tế, giáo dục và đào tạo, vì đây là những lĩnh vực có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, được các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân quan tâm. Thông qua phiên giải trình, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục trong thời gian tới.

Để phiên giải trình được tổ chức đúng mục đích, yêu cầu, thiết thực và hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia giải trình chuẩn bị đầy đủ nội dung, trả lời đúng thẳng vấn đề, trọng tâm, cụ thể, nhất là đối với những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; làm rõ trách nhiệm, tiến độ và giải pháp xử lý đối với từng nội dung được đại biểu yêu cầu.

Đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự phiên họp tập trung đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ vấn đề, đi thẳng vào những nội dung cần giải trình; đồng thời, trao đổi, tranh luận để làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc chưa được giải trình thỏa đáng.

Sau phần giải trình của 3 lĩnh vực, Thường trực HĐND tỉnh mời đại diện lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu làm rõ nội dung các sở, ngành còn khó khăn vướng mắc cần chỉ đạo chung của UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương giải trình các ý kiến của đại biểu.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế giải tình các ý kiến của đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình các ý kiến của đại biểu.

Đồng chí Dương Thị Tươi, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt câu hỏi về lĩnh vực công thương.

Đồng chí Lê Thu Hà, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đặt câu hỏi lĩnh vực y tế.

Đồng chí Trần Thị Thùy Dương, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đặt câu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tại phiên họp, đã có 17 câu hỏi thuộc 3 lĩnh vực công thương, y tế, giáo dục và đào tạo được lãnh đạo các sở, ngành giải trình, tập trung vào các vấn đề: công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý vật liệu nổ trong khai thác vật liệu xây dựng; việc bảo đảm nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị và việc kết nối, liên thông, cập nhật dữ liệu khám sức khỏe, khám sàng lọc của người dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân (sổ sức khỏe điện tử); việc khám, cấp thuốc miễn phí hằng tháng đối với bệnh nhân tâm thần, động kinh được theo dõi, điều trị tại cộng đồng; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Các nội dung thuộc trách nhiệm chỉ đạo chung của UBND tỉnh đã được đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đối với lĩnh vực Công thương, Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thời gian tới nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ. Về công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: cần tăng cường kiểm tra, xử lý và truy xuất nguồn vi phạm; siết chặt quản lý các hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, nền tảng số; xử lý dứt điểm tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu còn tồn đọng; nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác vật liệu xây dựng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh đề nghị ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ việc cấp mới, cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục pháp luật quy định; hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nổ mìn phù hợp; thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu lập dự toán ngân sách hằng năm của ngành và thực hiện phân bổ dự toán cho các cơ sở giáo dục; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, UBND cấp xã rà soát nhu cầu của từng cơ sở giáo dục, làm rõ kinh phí đã bố trí, số còn thiếu, nhất là kinh phí dạy vượt giờ, thuê giáo viên và mua sắm thiết bị; rà soát khả năng cân đối của ngân sách địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét có phương án bổ sung dự toán nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học tại các cơ sở giáo dục (hoàn thành trong tháng 10/2026); chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát quy mô trường lớp, giáo viên và kinh phí bảo đảm cho việc dạy và học của các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (hoàn thành trước ngày 30/11/2026).

Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp xã trong việc rà soát nhu cầu kinh phí bổ sung, thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh phương án cân đối, bổ sung dự toán lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật. Các cơ sở giáo dục quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với lĩnh vực Y tế, về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, đề nghị Sở Y tế tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra; phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu, tháo gỡ vấn đề về cơ chế chi trả, thanh quyết toán. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế kịp thời hoàn thiện hệ thống thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin phục vụ khám, chữa bệnh và thực hiện cập nhật dữ liệu khám sức khỏe, khám sàng lọc của người dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân theo đúng thời gian quy định. Đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo ngành Y tế và các địa phương trong tổ chức thực hiện, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức, người đứng đầu đơn vị, địa phương trong năm 2026.

Đối với việc khám, cấp thuốc miễn phí hằng tháng cho bệnh nhân tâm thần, động kinh được thực hiện theo Quyết định số 376 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Sở Y tế khẩn trương phối hợp với BHXH tỉnh và UBND cấp xã có giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, bất cập. Bảo đảm việc khám, cấp thuốc miễn phí hằng tháng cho đối tượng này được theo dõi, điều trị tại cộng đồng đảm bảo thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế của đối tượng người bệnh. Đồng thời, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2026.

Đối với công tác an toàn thực phẩm, đề nghị Sở Y tế khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành “Quyết định Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”, phân định rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm giữa các ngành Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương và UBND cấp xã. UBND cấp xã chủ động, tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn phụ trách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với nguồn gốc thực phẩm kinh doanh tại các chợ dân sinh, các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, các cơ sở giáo dục có tổ chức nuôi ăn bán trú, các cơ sở có bếp ăn tập thể trên địa bàn và việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành Kết luận về các nội dung giải trình. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp đã nêu, từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế để công tác quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhận được sự đồng tình của cử tri, nhân dân trong tỉnh.