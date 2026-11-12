Thường trực HĐND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi cùng Nghị sĩ Isomoto Keitaro, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kanagawa.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt chào mừng Ngài Isomoto Keitaro, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kanagawa cùng các nghị sĩ, thành viên Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Ninh Bình; đồng thời chúc Đoàn có chuyến công tác thành công, ý nghĩa.

Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản nói chung và thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình với tỉnh Kanagawa nói riêng.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Huy phát biểu chào mừng Đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Giới thiệu khái quát về tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Ninh Bình nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, có diện tích gần 4.000 km², dân số trên 4,4 triệu người, sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển kinh tế. Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, Ninh Bình có trên 5.000 di tích, nhiều di sản được UNESCO ghi danh, nổi bật là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Đây là những lợi thế quan trọng để tỉnh phát triển du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế khác.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,65%, đứng thứ 3 cả nước; quy mô kinh tế ước đạt 342,8 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP tăng 11,31%, thuộc nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Tỉnh đang tập trung phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp, du lịch, văn hóa và các lĩnh vực có thế mạnh, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thông tin về hoạt động của cơ quan dân cử, đồng chí cho biết, HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031 có 83 đại biểu, thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát việc thực thi chính sách và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Huy nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản, Ninh Bình và Kanagawa có rất nhiều điểm tương đồng cũng như dư địa để bổ trợ cùng phát triển, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, du lịch, văn hóa và phát triển đô thị bền vững. Đặc biệt, sự gắn kết giữa hai cơ quan dân cử sẽ là cầu nối vững chắc, tạo hành lang thuận lợi nhất cho các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị Ngài Isomoto Keitaro cùng các nghị sĩ, thành viên Đoàn công tác quan tâm, làm cầu nối thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa HĐND tỉnh Ninh Bình và Hội đồng tỉnh Kanagawa. Đồng thời khẳng định, HĐND tỉnh Ninh Bình sẵn sàng phối hợp, giao cơ quan đầu mối trao đổi thông tin với Hội đồng tỉnh Kanagawa để từng bước hiện thực hóa định hướng hợp tác.

Đồng chí tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương sẽ ngày càng phát triển, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Nghị sĩ Isomoto Keitaro, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kanagawa phát biểu tại buổi tiếp xã giao.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình dành cho Đoàn, Nghị sĩ Isomoto Keitaro, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kanagawa đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế phát triển của Ninh Bình, nhất là sau khi sáp nhập ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, mở ra không gian và dư địa phát triển mới.

Nghị sĩ bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai địa phương tiếp tục được củng cố, mở rộng thông qua các hoạt động giao lưu thiết thực trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; đồng thời tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh Kanagawa tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Ninh Bình. Theo Nghị sĩ, việc duy trì trao đổi thường xuyên sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn về tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của nhau, qua đó xây dựng các chương trình hợp tác phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực.

Thông tin về hoạt động đối ngoại giữa hai nước gần đây, Nghị sỹ Isomoto Keitaro cho biết, trong chuyến thăm và làm việc chính thức tại Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, tỉnh Kanagawa vinh dự được đón tiếp, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi với Đoàn. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với tỉnh Kanagawa, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung và các địa phương nói riêng.

Đối với quan hệ giữa hai cơ quan dân cử, Nghị sĩ mong muốn HĐND tỉnh Ninh Bình và Hội đồng tỉnh Kanagawa tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động, qua đó phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng phát triển. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm và nỗ lực của hai bên, các hoạt động giao lưu, hợp tác trong thời gian tới sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Huy tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Kanagawa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, hai bên trao đổi về những tiềm năng, lợi thế và định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Kanagawa trong thời gian tới.