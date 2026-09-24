Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về tờ trình của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh danh mục nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) và bổ sung danh mục đăng ký xây dựng nghị quyết kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; dự kiến thời gian, nội dung và phân công công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 9/12 - 11/12/2026) theo hình thức trực tiếp để xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách nhà nước năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Đồng thời, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhất trí tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 từ ngày 9/12 -11/12/2026. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung phục vụ kỳ họp, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh thực hiện các bước thẩm tra đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát toàn bộ nội dung kỳ họp, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ họp, bảo đảm kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra đúng chương trình, tiến độ, chất lượng và quy định.