Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 27/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026), cùng một số nội dung trọng tâm trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Thống nhất 2 nhóm nội dung chất vấn

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh thảo luận, thống nhất các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10/12; gồm 30 báo cáo và 28 dự thảo nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó có chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2027 và kết quả giám sát việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, quản lý tài sản công sau sắp xếp.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Cao Tiến Trung tham gia ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Về nội dung chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất lựa chọn 2 nhóm vấn đề chất vấn. Thứ nhất là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ hai là công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp học; bố trí, quản lý giáo viên; bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trường học; việc quản lý tài chính, thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục và tình hình tổ chức, hoạt động của các trường liên cấp trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân tham gia ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Phiên họp cũng dành thời gian đánh giá kết quả hoạt động tháng 11, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2026; đồng thời nghe và cho ý kiến một số tờ trình dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2027; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2027 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 11/2026. Ảnh: Mai Hoa

Phiên họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh”; dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp; việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc”.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Thường trực HĐND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 1972-CV/TU ngày 09/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi tham gia ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi nêu một số vấn đề yêu cầu về nâng cao chất lượng chất vấn và thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường; thực hiện chất vấn mở nhằm làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và giải pháp của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; đổi mới hoạt động họp báo và công tác tuyên truyền về kỳ họp. Cùng với đó, tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh năm 2026 thực chất theo hệ thống KPI được xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh nêu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh yêu cầu rà soát toàn diện nội dung, chương trình kỳ họp, bảo đảm sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng và tính chặt chẽ.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh yêu cầu các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhất là người đứng đầu, phải thực sự trăn trở, quyết tâm, quyết liệt trong thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các mặt hoạt động; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa hoạt động của HĐND trên các nền tảng số. Đối với hoạt động giám sát năm 2027, cần tiếp tục đổi mới phương thức, lựa chọn đúng trọng tâm, nâng cao hiệu quả và tính thực chất, gắn giám sát với đôn đốc thực hiện và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Tập trung tổ chức tốt Kỳ họp thường lệ cuối năm

Kết luận tại phiên họp, nhấn mạnh kỳ họp thường lệ cuối năm rất quan trọng, quyết định nhiều vấn đề trọng tâm của tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; bảo đảm các điều kiện để kỳ họp diễn ra đúng quy định, dân chủ, chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, cũng như giám sát việc thực hiện các nghị quyết sau khi được ban hành.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Về nhiệm vụ tháng 12/2026, bên cạnh các công việc thường xuyên, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh tập trung một số nội dung trọng tâm, trong đó tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; đẩy nhanh chuyển đổi số, đưa các hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động HĐND vào vận hành tại 130 xã, phường, bảo đảm dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa thường xuyên. Đặc biệt, cần chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình; nâng cao trách nhiệm trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị của cử tri, không để những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết kéo dài, chậm được xử lý.

Cùng với đó tổ chức tổng kết công tác năm 2026, xây dựng chương trình công tác năm 2027 của Thường trực HĐND tỉnh; triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026 theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vị trí việc làm, phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031…

Về định hướng hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu sớm hoàn thiện, ban hành kế hoạch triển khai theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức quán triệt đến HĐND các xã, phường, gắn với xây dựng chương trình giám sát năm 2027 và cả nhiệm kỳ.

Hoạt động giám sát cần được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề nổi lên từ thực tiễn, nhất là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.