Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa giám sát vận hành của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Theo báo cáo của UBND xã Thiệu Hóa, việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp trên nhiều lĩnh vực cơ bản thuận lợi. Các quy định mới đã xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của cấp xã, góp phần giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc và tăng tính chủ động của địa phương.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa Ngô Thị Hồng Hảo chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Trần Hiền

Tuy nhiên, một số quy định chuyên ngành chưa thống nhất về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; quy trình liên thông còn phụ thuộc vào hệ thống, dữ liệu của cơ quan cấp trên. Một số nhiệm vụ mới đòi hỏi chuyên môn sâu nhưng cơ cấu nhân lực, trang thiết bị và kinh phí chưa được bổ sung tương ứng.

Về nguồn lực, xã ưu tiên ngân sách bảo đảm hoạt động thường xuyên của bộ máy, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu. Ước thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026 đạt 236,818 tỷ đồng, bằng 88% dự toán tỉnh giao; trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 179,283 tỷ đồng, bằng 81% dự toán.

Đại diện lãnh đạo xã Thiệu Hóa báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Hiền

Tính đến tháng 8/2026, UBND xã có 41 cán bộ, công chức và 6 viên chức, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hạ tầng số cơ bản bảo đảm vận hành nhưng cần tiếp tục nâng cấp thiết bị, đường truyền, bảo mật và khả năng liên thông dữ liệu.

Tại xã Thiệu Quang, báo cáo của UBND xã cho thấy, các nhiệm vụ được phân cấp không chỉ tăng về số lượng mà còn gia tăng mức độ phức tạp và yêu cầu trách nhiệm. Nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn cấp trên nay được chuyển giao về cấp xã.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Ngọc Duy phát biểu ý kiến. Ảnh: Trần Hiền

Trong quá trình thực hiện, những nhiệm vụ có quy trình rõ ràng, phần mềm hỗ trợ cơ bản được giải quyết thuận lợi. Tuy nhiên, các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, tài sản công và dữ liệu số còn gặp khó khăn do thiếu nhân lực chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, hồ sơ phức tạp và hạn chế về kinh phí, trang thiết bị.

Năm 2026, xã được giao 66 biên chế hành chính nhưng mới có mặt 41 người; biên chế sự nghiệp tạm giao 303 người, hiện có 292 người. Một số vị trí việc làm còn thiếu công chức có chuyên môn phù hợp, nhất là lĩnh vực y tế, chuyển đổi số, an toàn thông tin.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trần Hiền

Bên cạnh đó, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân chưa đồng đều, nhất là người cao tuổi. Nguồn kinh phí và một số định mức chi chưa đáp ứng đầy đủ khối lượng nhiệm vụ được phân cấp.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cấp ủy, chính quyền hai xã Thiệu Hóa và Thiệu Quang đạt được trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, lập đầy đủ danh mục nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo từng lĩnh vực; hoàn thiện vị trí việc làm, lượng hóa khối lượng công việc để bố trí nhân lực phù hợp, ưu tiên những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn sâu; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm.

Đoàn giám sát thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa. Ảnh: Trần Hiền

Các xã cần ưu tiên nâng cấp hạ tầng số, trang thiết bị, bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và có cơ chế hỗ trợ kỹ thuật kịp thời khi hệ thống dùng chung phát sinh lỗi.

Nhấn mạnh yêu cầu gắn việc giao nhiệm vụ với bảo đảm nguồn lực thực hiện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các xã chủ động đánh giá nhu cầu về kinh phí, nhân lực, tài sản, trang thiết bị đối với những nhiệm vụ mới hoặc có khối lượng công việc tăng đột biến để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.

Đồng thời, yêu cầu hai xã hoàn thiện lại báo cáo theo đề cương và công văn của Thường trực HĐND tỉnh, làm rõ những tồn tại, khó khăn, kiến nghị, đề xuất để Đoàn giám sát tổng hợp, xây dựng báo cáo giám sát.