Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên thống nhất nội dung hai kỳ họp cuối năm

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh diễn ra ngày 17-11, xem xét 5 dự thảo nghị quyết. Trong đó có các nội dung về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 lần thứ 5; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Đại biểu dự Hội nghị.

Kỳ họp thường lệ cuối năm dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-12, tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027; phân bổ dự toán ngân sách và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về chương trình, công tác chuẩn bị và những nội dung quan trọng trình hai kỳ họp. Trong đó, đáng chú ý là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; danh mục dự án phải thu hồi đất; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2027; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027-2030.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đối với Kỳ họp thường lệ cuối năm, các đại biểu đề nghị làm rõ kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XIV, trước và sau Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XV, cùng các kiến nghị tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND.

Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ trình hai kỳ họp, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và quy định của pháp luật.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận Hội nghị.

Công tác thẩm tra cần làm rõ căn cứ pháp lý, tính thống nhất và khả thi của từng dự thảo nghị quyết. Việc kiểm tra, rà soát văn bản sau khi ban hành phải được thực hiện chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc phát sinh.

Đối với các nghị quyết đã ban hành, trong đó có nghị quyết của HĐND hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn trước sắp xếp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ khó khăn và nguyên nhân để xác định những nội dung cần tiếp tục đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung hoặc xem xét bãi bỏ. Đồng thời thường xuyên cập nhật dữ liệu đất đai, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến đường mới, phục vụ việc cập nhật bảng giá đất và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

* Sau hội nghị thống nhất nội dung hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức phiên họp xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo, xin ý kiến về hai nội dung: về việc cho thôi Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031; việc chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Trên cơ sở báo cáo, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh thảo luận, xem xét từng nội dung để thống nhất việc giải quyết theo thẩm quyền. Đây là những công việc liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự và tổ chức hoạt động của cơ quan dân cử, cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính liên tục trong thực thi nhiệm vụ.