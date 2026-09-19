Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp xúc cử tri lĩnh vực y tế trong tháng 10/2026

Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp, được thông tin rộng rãi trên các báo, đài Trung ương và địa phương để cử tri, Nhân dân biết và giám sát.

Cử tri xã Tân Thành phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: PV

Hội nghị TXCT dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026 tại Hội trường tầng 2, Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH - HĐND - Đảng ủy UBND tỉnh - UBND tỉnh Thái Nguyên, số 88 đường Hùng Vương, phường Phan Đình Phùng.

Thành phần tham dự gồm: Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan do UBND tỉnh lựa chọn mời dự; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Hội nghị TXCT chuyên đề về lĩnh vực y tế được tổ chức nhằm nắm bắt thực trạng tổ chức, hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nội dung tiếp xúc tập trung đánh giá tình hình đội ngũ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên y tế. Thông qua hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, bất cập và các vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong quá trình tổ chức, hoạt động của ngành Y tế.

Kết quả hội nghị sẽ là cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức, nhân lực, chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của ngành Y tế.

Việc tiếp xúc cử tri được yêu cầu tổ chức dân chủ, công khai; đánh giá khách quan, toàn diện, đúng thực trạng tổ chức, hoạt động, đội ngũ, nhân lực, việc thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động chuyên môn của ngành Y tế. Đồng thời, hội nghị sẽ tập trung làm rõ những hạn chế, tồn tại và đề xuất phương hướng giải quyết.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được ghi nhận đầy đủ, khách quan; những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được cơ quan có thẩm quyền trả lời tại hội nghị hoặc được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo chương trình dự kiến, đại diện Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo nhanh với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 9 tháng đầu năm 2026. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả công tác ngành Y tế 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Trên cơ sở các nội dung được báo cáo, cử tri sẽ phát biểu ý kiến, kiến nghị. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, làm cơ sở xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi liên quan.