Thường trực HĐND tỉnh Sơn La xem xét loạt chính sách chuẩn bị trình kỳ họp chuyên đề

Phiên họp thứ 12 Thường trực HĐND tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Xem xét nhiều chính sách tác động trực tiếp đến địa phương

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với các tờ trình, công văn của UBND tỉnh về đăng ký xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong đó, đáng chú ý là dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La; nghị quyết thay thế Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND ngày 10/1/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến tổ chức thực hiện chính sách tại cơ sở, đòi hỏi việc xây dựng nghị quyết phải bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh.

Chuẩn bị Kỳ họp chuyên đề thứ 4

Một nội dung quan trọng được Thường trực HĐND tỉnh xem xét tại phiên họp là đề nghị tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 4 của HĐND tỉnh khóa XVI.

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua một số nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó có các nội dung quy định về thành lập, nội dung, mức chi kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lĩnh vực giáo dục cũng có nội dung được đưa ra xem xét, gồm việc sửa đổi quy định về mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, dự kiến kỳ họp xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng lũ, thiên tai bản Tảo Ván Mới, xã Chiềng Hoa.

Thường trực HĐND tỉnh cũng cho ý kiến về danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất; điều chỉnh diện tích, thông tin các dự án thu hồi đất và hủy bỏ danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua.

Các nội dung này được rà soát, chuẩn bị nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống dân cư và thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu kết luận tại phiên họp.

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đúng quy định

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo nghị quyết và hồ sơ liên quan; gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra bảo đảm thời gian theo Quy chế phối hợp.

Các cơ quan soạn thảo cần rà soát đầy đủ nhiệm vụ được giao, căn cứ điều kiện thực tiễn để chủ động xây dựng những nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, bảo đảm tính cần thiết, khả thi và phù hợp quy định.

Đối với các nội dung đã được cho ý kiến tại phiên họp, yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm cả nội dung và thể thức theo quy định.

Đồng thời, các cơ quan liên quan cần chủ động đôn đốc, hoàn thiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đối với những nội dung dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề thứ 4, góp phần bảo đảm chất lượng và tiến độ tổ chức kỳ họp.