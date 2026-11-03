Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2026

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh các nội dung xin ý kiến. Ảnh: Mai Hoa

Chuẩn bị, lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, đồng thời thảo luận, cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12, xem xét, thông qua 30 báo cáo và 39 dự thảo nghị quyết.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân góp ý về nội dung giám sát trong năm 2027. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến nội dung chất vấn tại kỳ họp, trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh với gần 30 nội dung, thuộc 6 nhóm vấn đề, các thành viên dự họp đã cho ý kiến, tập trung vào 2 lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Cao Tiến Trung nêu ý kiến về nội dung chất vấn tại Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Phiên họp cũng cho ý kiến về chương trình giám sát của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh năm 2027 trên cơ sở đề xuất của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh với 5 nhóm vấn đề thuộc kinh tế, đầu tư, tài chính; tài nguyên, môi trường, hạ tầng; tổ chức bộ máy, tài sản công; cải cách hành chính, chuyển đổi số; chính sách xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 44, ngày 14/7/2026 về quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu tối đa và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ tuyển sinh, các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Sỹ Cườngnêu vấn đề phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương về thời gian gửi tài liệu phục vụ kỳ họp, tránh tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến quy trình nghiên cứu, thẩm tra của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Các Ban cần chủ động tiếp cận, nghiên cứu sớm những vấn đề từ thực tiễn nhằm tham gia ngay từ các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, giải quyết được những vấn đề cuộc sống đặt ra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi tham gia ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu cụ thể ví dụ liên quan đến dự thảo Nghị quyết về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện tại một số phường trên địa bàn tỉnh, cần hướng đến mục tiêu lập lại trật tự, hạn chế tình trạng lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, chứ không đơn thuần đặt vấn đề thu phí, cho nên cần phải nghiên cứu kỹ để đưa ra các điều khoản phù hợp.

Hay với dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý, cần quan tâm tính hợp lý của giá dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo đảm hài hòa giữa chi phí của cơ sở khám, chữa bệnh và khả năng chi trả của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp, phân tích các đề xuất của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh về nội dung giám sát, chất vấn. Việc tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh cần có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn được những vấn đề có ý nghĩa, xuất phát từ thực tiễn, có khả năng tác động và thúc đẩy giải quyết những tồn tại đang đặt ra.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh cũng lưu ý, hoạt động giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh cần có phạm vi tiếp cận rộng hơn, nhưng không dàn trải; phải làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và hướng khắc phục đối với những vấn đề được phát hiện, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến việc rà soát, hoàn thiện các tài liệu trình kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Nâng cao chất lượng giám sát, gắn với những vấn đề thực tiễn

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung và điều kiện tổ chức kỳ họp; đề nghị UBND tỉnh rà soát danh mục các nghị quyết trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đúng quy định.

Nhấn mạnh nguyên tắc lựa chọn nội dung chất vấn phải xuất phát từ những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm, có yêu cầu giải quyết cấp thiết, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng tập trung 2 nhóm kinh tế và xã hội, gồm cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; công tác quản lý, vận hành trường lớp, bố trí giáo viên, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trường học, sách giáo khoa, các nguồn thu trong nhà trường… Các nội dung chất vấn phải hướng đến làm rõ trách nhiệm và thúc đẩy giải quyết những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao chất lượng giám sát của cơ quan dân cử.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Đối với chương trình giám sát năm 2027, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lựa chọn những vấn đề thiết thực, đi sâu vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thiết chế văn hóa, thể thao và chính sách nhà ở, nhà cho thuê trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đặc biệt, đẩy nhanh các thủ tục để chính thức vận hành, khai thác hệ thống phần mềm tại 130 xã, phường; thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, nâng cao hiệu quả kho dữ liệu số HĐND các cấp.

Tổ chức làm việc với Thường trực HĐND một số địa phương theo cụm địa bàn nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận chất vấn, giải trình; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, rà soát và đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đơn thư còn tồn đọng. Đồng thời, tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế của cơ quan HĐND cấp tỉnh, cấp xã.