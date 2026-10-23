Thường trực HĐND tỉnh làm việc với xã Cửa Tùng

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: V.A

Theo báo cáo của UBND xã Cửa Tùng, dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng vì cho rằng mức bồi thường về nhà ở, công trình còn thấp, khó khăn trong việc xây dựng lại nhà cửa. Đồng thời, các hộ dân đề nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nằm trong hành lang an toàn giao thông của tuyến đường này.

Liên quan đến các dự án chậm tiến độ, dang dở trên địa bàn xã, hiện còn 11 dự án thuộc diện rà soát, trong đó có 6 dự án đã hết thời hạn thực hiện nhưng chưa triển khai các hạng mục hoặc chưa thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư; 5 dự án vẫn còn thời hạn thực hiện nhưng tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục còn chậm so với tiến độ được chấp thuận.

Đại diện lãnh đạo xã Cửa Tùng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn xã - Ảnh: V.A

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị đã lý giải những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn dẫn đến chậm tiến độ; đồng thời đề xuất các phương án giải quyết nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Cụ thể, liên quan đến dự án Đường ven biển kết nối hành lang Kinh tế Đông-Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1, 2), đối với trường hợp các hộ dân chưa chấp hành sau khi đã được giải thích, vận động và giải quyết kiến nghị theo quy định, UBND xã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo phương án phù hợp, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đối với 6 dự án đã hết thời hạn thực hiện trên địa bàn, UBND xã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền rà soát, xử lý theo quy định; tránh lãng phí nguồn lực về đất đai.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: V.A

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu địa phương làm rõ hơn kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn xã thời gian tới. Đặc biệt, đối với dự án Đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông-Tây, tỉnh Quảng Trị, xã Cửa Tùng và chủ đầu tư cần đặt quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện; nhất là sớm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng trên tinh thần quyết liệt nhưng vẫn bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, vì lợi ích chung và bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra; đồng thời, cần báo cáo tiến độ việc thực hiện.

Liên quan đến 6 dự án đã hết thời hạn thực hiện trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị, sở, ngành có báo cáo cụ thể và đề xuất phù hợp để giải quyết.