Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các xã: Đình Lập, Thái Bình, Châu Sơn, Kiên Mộc

- Ngày 21/10, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với các xã: Đình Lập, Thái Bình, Châu Sơn, Kiên Mộc về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các ban HĐND tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Lãnh đạo xã Kiên Mộc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Theo báo cáo tại buổi làm việc, các xã đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND xã, tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Tính đến hết quý III/2026, các xã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cụ thể, xã Đình Lập hoàn thành 15/19 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thu ngân sách nhà nước đạt 500% so với dự toán tỉnh giao; thành lập mới 5 doanh nghiệp, đạt 250% kế hoạch (chỉ tiêu 2 doanh nghiệp). Đặc biệt, xã đã thu hút 6 nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Đình Lập, đạt 120% kế hoạch.

Xã Thái Bình thực hiện đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; diện tích trồng mới hơn 761 ha rừng, đạt 250% kế hoạch; cấp 375 mã số rừng trồng với tổng diện tích hơn 1.150 ha; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,49%.

Xã Châu Sơn thực hiện đạt 12/16 chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tính đến ngày 15/10, xã thu ngân sách đạt hơn 9,4 tỷ đồng, bằng 104% dự toán tỉnh giao; thành lập mới 2 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã, hoàn thành kế hoạch năm.

Xã Kiên Mộc thực hiện đạt 16/20 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ đầu năm đến nay, xã thu ngân sách được gần 4 tỷ đồng, đạt 162,48% dự toán tỉnh giao; trồng mới 533 ha rừng, đạt 133,25% kế hoạch; hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 22 hộ với tổng kinh phí 1,17 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Đình Lập báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của các xã, doanh nghiệp, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số khó khăn, hạn chế liên quan đến: giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia; tranh chấp đất đai giữa người dân và doanh nghiệp; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; cải cách thủ tục hành chính; xử lý những ảnh hưởng do thi công Quốc lộ 4B…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các xã trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; rà soát, xác định trách nhiệm, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp về: đất đai, giảm nghèo, giao thông nông thôn, phát triển doanh nghiệp, sản phẩm OCOP, y tế, giáo dục và cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Đoàn công tác trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng, Nông Lâm trường 461 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338) và Tổ công tác Tiền trạm Lữ đoàn công binh 575 (Quân khu I)

Cùng với đó, các xã cần tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp theo thẩm quyền, báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã phải nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nhiệm vụ. HĐND xã giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, giải quyết kiến nghị của cử tri. Cùng đó, các xã cần tổ chức sơ kết các nghị quyết, cơ chế, chính sách, làm rõ hiệu quả, bất cập và đề xuất điều chỉnh.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành phối hợp giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai giữa người dân và doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch; tiếp tục hoàn thiện các hạng mục của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc

Đoàn công tác trao quà cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc

Trong chương trình, đoàn đã dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng; tham quan cơ sở vật chất, phòng học, khu nội trú, nắm bắt thực tế về điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc và tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.