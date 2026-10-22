Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các địa phương

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Diên Sanh hơn 46,623 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch; xã Hải Lăng hơn 30, 592 tỉ đồng, đạt 107,7% kế hoạch; phường Quảng Trị hơn 81,411 tỉ đồng, đạt 118,6% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính chuyển biến tích cực; an ninh-quốc phòng được giữ vững; an sinh xã hội được quan tâm. Các địa phương đã triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quản lý ngân sách, đầu tư công, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản và các lĩnh vực khác đồng bộ, đúng quy định.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo phường Quảng Trị đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm giải phóng Quảng Trị, 55 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị, 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; kinh phí vận hành nhà máy xử lý nước thải Quảng Trị; đầu tư quản lý điện chiếu sáng, cây xanh đô thị; giải quyết tình trạng quá tải bãi rác tập trung tại phường Quảng Trị.

Xã Hải Lăng kiến nghị đầu tư, nâng cấp và phân cấp quản lý tuyến đường DX 821 (Diên Sanh-Bến Mưng). Xã Diên Sanh kiến nghị xem xét, giải quyết về nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp xã quản lý; về dự án chuyển tiếp từ huyện Hải Lăng (cũ) lên tỉnh quản lý; nguồn vốn đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước sạch nông thôn.

Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đại diện các sở, ngành đã ghi nhận và trao đổi, thông tin để làm rõ thêm.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, để làm cơ sở pháp lý điều hành không gian phát triển và giải quyết tranh hiệu quả tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính xem xét ưu tiên giải quyết thực trạng quá tải ở bãi rác phường Quảng Trị; nâng cấp Nhà máy cấp nước Quảng Trị; vấn đề thoát nước thải của Cụm công nghiệp làng nghề Diên Sanh. Đề nghị các địa phương dôi dư cán bộ cần chủ động đề xuất, kết nối với địa phương còn thiếu để điều động, luân chuyển.