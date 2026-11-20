Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong công tác quản lý hoạt động tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Tạ Hưng

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và có những chuyển biến tích cực. 3 Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và Cha Lo giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam với Lào và các nước trong khu vực, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, vận tải quốc tế, phát triển dịch vụ logistics và tăng thu ngân sách nhà nước.

11 tháng năm 2026, trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ước đạt 16.614 triệu USD, thu ngân sách nhà nước đạt 696 tỉ đồng; Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ước đạt 2.685,50 triệu USD, thu ngân sách nhà nước đạt 659,60 tỉ đồng; Cửa khẩu quốc tế La Lay ước đạt 259,27 triệu USD, thu ngân sách nhà nước đạt 460,17 tỉ đồng.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Công tác quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng được duy trì thường xuyên, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động của các lực lượng chức năng, doanh nghiệp và hành khách qua lại cửa khẩu.

Tổng thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại hai Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay có xu hướng tăng qua các năm. Lũy kế đến ngày 31/10/2026, tổng thu phí tại 2 cửa khẩu này đạt khoảng 107,2 tỉ đồng. Đối với Cửa khẩu quốc tế Cha Lo công tác thu phí tiếp tục được duy trì thường xuyên khá ổn định. Dự kiến cả năm 2026, tổng thu phí đạt khoảng 132 tỉ đồng.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Tai buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm xem xét, giám sát, chỉ đạo và kiến nghị cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, nhu cầu khai thác và khả năng cân đối ngân sách.

Đồng thời quan tâm hỗ trợ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển hệ thống kho bãi, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ vận tải và logistics tại các khu vực cửa khẩu theo quy hoạch; xem xét phương án điều chỉnh mức thu tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, duy trì ổn định mức thu tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo; đồng thời nghiên cứu phương án tỉ lệ phí được để lại 25% đối với các Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và 21% đối với Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình hình đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng kết cấu hạ tầng, cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phối hợp hoạt động tại các cửa khẩu.

Đại diện các sở, ban, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, hoạt động tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan, đồng chí Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh sự cần thiết của đề án thu phí đường bộ nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các cơ quan: Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và Trung tâm Quản lý cửa khẩu, bảo đảm hạ tầng cửa khẩu đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành, nghiên cứu đặt tên đề án phù hợp. Đối với nguồn thu phí để lại, ưu tiên dành phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác thu và quản lý vận hành tại cửa khẩu, giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế chi cho lực lượng gián tiếp. Khẩn trương nghiên cứu thành lập Trung tâm điều hành thông minh tại 3 Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và Cha Lo, tạo sự đồng bộ liên thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo hướng liên thông giữa các đơn vị tại cửa khẩu.

Sớm rà soát đề xuất phương án đầu tư bãi chờ tại Cửa khẩu quốc tế La Lay để thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Đồng thời rà soát, đề xuất công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tăng cường biển báo, cảnh báo trên các tuyến đường bộ có cửa khẩu, đầu tư tăng cường hệ thống điện chiếu sáng, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các cửa khẩu.