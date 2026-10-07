Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, hiện nay ban có trưởng ban, 1 phó trưởng ban, 1 ủy viên chuyên trách và 5 ủy viên kiêm nhiệm.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc

Từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến tháng 9/2026, Ban Pháp chế đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và chương trình, kế hoạch công tác, chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn, khảo sát từng bước đi vào chiều sâu, chú trọng tính khả thi của các kiến nghị sau giám sát. Ban đã chủ trì thẩm tra 17 nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh; hoàn thành 1 cuộc giám sát chuyên đề của ban; giám sát 176 quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trên 670 nghị quyết của HĐND, thường trực HĐND cấp xã thuộc lĩnh vực ban theo dõi.

Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị được thực hiện thường xuyên, có phân loại theo nguồn kiến nghị và cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Hiện nay ban đang theo dõi 117 kiến nghị, gồm 53 kiến nghị chuyển tiếp từ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 64 kiến nghị trong nhiệm kỳ này. Đến nay đã giải quyết xong 92/117 kiến nghị (đạt 78,6%); 25/117 kiến nghị đang giải quyết (chiếm 21,4%).

Công tác rà soát, theo dõi việc thực hiện nghị quyết được quan tâm, trong đó ban đã thực hiện rà soát nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực thi hành; rà soát, đánh giá nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù; phát hiện những nội dung không còn phù hợp, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị xử lý...

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào các nội dung như: nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác phối hợp giữa Ban Pháp chế với các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan; xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp xã...

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kết quả đạt được của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, các ủy viên, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động tham mưu Đảng ủy HĐND tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực ban được phân công theo dõi; nâng cao chất lượng tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, chủ động đề xuất Thường trực HĐND tỉnh về các vấn đề liên quan đến hoạt động của ban; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, nhất là giải quyết kiến nghị của cử tri; thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết thuộc lĩnh vực ban phụ trách.

Đồng thời quan tâm thực hiện tốt cuộc giám sát tới đây của ban về các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2026 trên địa bàn tỉnh; tham mưu phiên chất vấn, giải trình về hoạt động của các cơ quan nội chính; phối hợp với các ban HĐND tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho HĐND cấp xã, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh đánh giá chủ tịch HĐND và thường trực HĐND cấp xã quý IV và cả năm 2026; tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí nhất trí với đề xuất của ban về bầu bổ sung 1 ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và bổ sung biên chế cho ban.