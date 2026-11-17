Dự buổi làm việc có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có 9 thành viên gồm 3 thành viên hoạt động chuyên trách (Trưởng ban, Phó Trưởng ban, ủy viên chuyên trách) và 6 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu năm 2026 đến ngày 8/11, ban đã chủ trì thẩm tra 43 nội dung (39 dự thảo nghị quyết và 4 báo cáo) trình tại 9 kỳ họp HĐND tỉnh; ban hành các báo cáo thẩm tra; phối hợp thẩm tra 8 dự thảo nghị quyết do các ban khác của HĐND tỉnh chủ trì có liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư công.

Cùng với đó, ban đã tham mưu Đảng ủy HĐND tỉnh 18 nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp nhận, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, xử lý 48 nội dung; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo đối với 12 nội dung...

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu năm 2026 đến nay, ban đã chủ trì tham mưu triển khai 9 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh. Về giám sát thường xuyên, ban đã mở rộng từ 1 nội dung theo kế hoạch đầu năm lên 10 nội dung, tập trung vào quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công, giao thông nông thôn, công thương, doanh nghiệp và môi trường...

Cùng với đó, ban đã duy trì thường xuyên việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh và các kết luận, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình thuộc lĩnh vực phụ trách; tổ chức khảo sát 15 nội dung, phục vụ công tác thẩm tra, giám sát, chất vấn, giải trình và xem xét giải quyết kiến nghị...

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh còn hạn chế như: chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực chưa đồng đều; khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, dự báo, đề xuất đối với một số nhiệm vụ phát sinh chưa bao quát, chưa kịp thời.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tham mưu, chuẩn bị các kỳ họp của HĐND tỉnh; công tác giám sát, khảo sát; ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động...

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của tập thể và từng Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách. Qua đó nhiều nhiệm vụ ban thực hiện vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tập trung khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát. Đối với công tác thẩm tra, ban cần chủ động bắt tay vào quá trình xây dựng nghị quyết để dõi theo, kịp thời có ý kiến; tăng cường khảo sát ở cơ sở, địa bàn trong quá trình xây dựng nghị quyết, đi sâu thẩm tra hiệu quả nghị quyết; mời chuyên gia tham gia vào quá trình thẩm tra xây dựng nghị quyết; tăng cường tính phản biện trong việc kiểm tra.

Đối với công tác giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm vào đúng vấn đề bức xúc, nổi cộm, điểm nghẽn; nhạy bén để phát hiện và quyết định đưa ra nội dung giám sát, thời điểm giám sát; quan tâm, theo dõi nội dung, kết quả giám sát đến cùng. Cùng với đó, ban cần tiếp tục giám sát các phiên chất vấn và giải trình, đi vào các nội dung phù hợp, có ý nghĩa và đi đến cùng với các kết luận giám sát; phối hợp với các ban HĐND tỉnh trong khi đi khảo sát, giám sát ở các xã...

Ban tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đi trước, đón đầu, nhạy bén phát hiện các vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm mà ban phụ trách; theo dõi các kiến nghị; thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ khác do Đảng ủy HĐND tỉnh, HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh giao.