Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; cùng các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến tháng 9/2026, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy HĐND tỉnh, chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh; kịp thời ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác năm 2026 và kế hoạch công tác từng quý. Các nhiệm vụ cơ bản được triển khai, hoàn thành theo kế hoạch.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Ban đã chủ trì thẩm tra 14 nội dung để phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh. Qua thẩm tra, ban đã kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các nội dung trình HĐND tỉnh có căn cứ pháp lý và phù hợp với thực tiễn. Ban tổ chức 12 cuộc khảo sát; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn quý I/2026.

Công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề được triển khai trên các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm. Ban đang theo dõi 86 kiến nghị sau giám sát, khảo sát, chất vấn, đến ngày 8/10/2026 đã hoàn thành 24 kiến nghị, phần lớn kiến nghị còn lại đang thực hiện hoặc chưa đến hạn; theo dõi 130 kiến nghị cử tri, trong đó đã giải quyết xong 91/124 kiến nghị, đạt 73,4%…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế. Từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Dân tộc HĐND tỉnh trong 3 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, kết quả đạt được của tập thể Ban Dân tộc HĐND tỉnh trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: ban tiếp tục rà soát nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026, chú trọng hiệu quả, chất lượng công việc; chủ động nắm bắt tình hình và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh các vấn đề liên quan.

Cùng đó, ban cần tăng cường phối hợp, chủ động làm việc với các sở, ngành giải quyết vấn đề liên quan; quan tâm theo dõi, giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, lâm nghiệp, tôn giáo, nông thôn mới; đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kiến nghị sau giám sát, kiến nghị của cử tri. Từ đó đáp ứng mong đợi, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong thẩm tra, giám sát và các lĩnh vực khác; các thành viên của ban tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực để nâng cao chất lượng hoạt động của ban.