Thường trực HĐND tỉnh làm việc về Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND tỉnh nghe đại diện các sở ngành liên quan báo cáo tình hình thực hiện Kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III/2026; kết quả thực hiện Kết luận số 207/KL-TTHĐND ngày 14/7/2026 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai, thực hiện mục tiêu tăng trưởng (GRDP) “2 con số” tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2026”; nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo tình hình thực hiện Kịch bản tăng trưởng kinh tế cập nhật đến ngày 20/9, mục tiêu GRDP quý III/2026 theo giá so sánh năm 2020 là 8.196,09 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,67% so với cùng kỳ. Dự ước đến hết tháng 9, GRDP quý III đạt 8.115,59 tỷ đồng, bằng 99,02% mục tiêu và tăng 10,58% so với cùng kỳ; thấp hơn mục tiêu 80,51 tỷ đồng so với Kịch bản.

Xét theo 20 ngành kinh tế, 13 ngành có mức ước đạt hoặc vượt mục tiêu, 1 ngành cơ bản đạt và 6 ngành có mức ước thấp hơn mục tiêu. Tổng phần thiếu của 6 ngành chưa đạt là 153,36 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản thiếu 56,87 tỷ đồng; giáo dục và đào tạo thiếu 21,08 tỷ đồng.

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng; kết quả thu ngân sách, tín dụng, hoạt động xuất nhập khẩu, giải ngân vốn đầu tư công và những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phân tích những khó khăn, vướng mắc, những chỉ tiêu còn đạt thấp so với yêu cầu và khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong quý III và cả năm 2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc.

Đại biểu đề nghị các sở, ngành làm rõ giải pháp, kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng quý III và cả năm 2026. Đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, bất động sản; công tác huy động vốn và việc cho vay của các ngân ngân hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu được giao; chủ động rà soát những nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Các đơn vị rà soát, chuẩn xác số liệu tăng trưởng đến hết tháng 9 để phục vụ đánh giá tăng trưởng quý III.

Trong quý IV, các sở, ngành tiếp tục triển khai các dự án điện năng lượng và dự án thủy điện; tập trung các nhóm giải pháp để bù đắp phần thiếu hụt ở các lĩnh vực chưa đạt chỉ tiêu; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chính phủ.

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành lập danh sách các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân hoặc không có nhu cầu sử dụng vốn, trình UBND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn vốn phù hợp trước ngày 15/11/2026; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án đô thị và dự án chăn nuôi. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán cấp xã; rà soát việc chi trả các chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên.