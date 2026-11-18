Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng năm 2026 trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính ban hành.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Qua nghe báo cáo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung giao các ban HĐND tỉnh phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, không để xảy ra khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc báo cáo tại phiên họp

Đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu các cơ quan liên quan thống kê cụ thể số lượng nghị quyết cần bãi bỏ, nghị quyết cần thay thế; xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành và thời hạn hoàn thành. Việc rà soát cần đi vào từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, gắn với giải pháp và tiến độ thực hiện, tránh báo cáo chung chung, thiếu tính khả thi, qua đó bảo đảm chất lượng các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đa Cát Vinh báo cáo các nội dung thuộc thẩm quyền

Đối với những nghị quyết cần bãi bỏ hoặc thay thế, các cơ quan liên quan cần xem xét kỹ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mối liên hệ với các quy định hiện hành. Việc xử lý văn bản cần được thực hiện có lộ trình, bảo đảm các quy định mới được ban hành kịp thời, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện tại địa phương.

Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành nghị quyết, bảo đảm các quyết định của HĐND tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích báo cáo rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền

Phiên họp cũng xem xét các tờ trình của UBND tỉnh về đăng ký xây dựng nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh. Trong đó, có nội dung quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung báo cáo rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền

Phiên họp cũng cho ý kiến đối với quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do địa phương quản lý.

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Tường Vân báo cáo rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền

Các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung xây dựng đề án Phát triển đô thị thông minh.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Lãnh đạo các sở, ngành, các Ban HĐND tỉnh cũng cho ý kiến vào Dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm; dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến các tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ những vấn đề được đại biểu nêu; tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh có đầy đủ căn cứ pháp lý, tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.