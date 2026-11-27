Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông chủ trì Phiên họp thứ 21 của HĐND tỉnh sáng 27/11

Ngày 27/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức Phiên họp thứ 21 để xem xét, cho ý kiến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh.

Tham dự phiên họp có các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tư pháp, các ban HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội

Xem xét các chính sách văn hóa - xã hội, dân tộc

Mở đầu phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và dân tộc. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông chủ trì.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng Võ Thành Công giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực

Trong đó, các nội dung đáng chú ý gồm chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ các dự án công nghiệp công nghệ số và quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng”.

Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét các chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, kinh phí hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh

Quy định mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được đưa ra xem xét tại phiên họp.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình những vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu làm rõ. UBND tỉnh giao các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện nội dung, hồ sơ trình HĐND tỉnh theo quy định.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Đa Cát Vinh báo cáo kết quả thẩm tra 2 tờ trình thuộc lĩnh vực dân tộc

Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh báo cáo kết quả thẩm tra 2 tờ trình thuộc lĩnh vực dân tộc, liên quan đến chính sách phục vụ hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông đề nghị các đơn vị tiếp thu, hoàn thiện các tờ trình

Rà soát các chính sách thuộc lĩnh vực pháp chế

Trong lĩnh vực pháp chế, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết.

Các nội dung tập trung vào quy định mức chi xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Mai Thị Xuân Trung trình bày báo cáo xem xét các tờ trình thuộc lĩnh vực pháp chế

Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét chính sách hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ, thù lao đối với người thực hiện nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và sau cai nghiện ma túy.

Qua thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất một số nội dung, đồng thời yêu cầu các cơ quan tăng cường phối hợp, rà soát kỹ từng dự thảo nghị quyết.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng Dương Tín Hòa tiếp thu các ý kiến của Thường trực HĐND tại phiên họp

Việc xây dựng chính sách phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn, xác định rõ sự cần thiết, đối tượng thụ hưởng, nguồn lực và điều kiện thực hiện. Các chính sách trình HĐND tỉnh cần được đánh giá toàn diện về tác động, tính khả thi và sự đồng bộ với các quy định hiện hành.

Đối với những dự thảo chưa đáp ứng yêu cầu, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp thu ý kiến thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục xem xét trước khi trình HĐND tỉnh quyết nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák điều hành phiên xem xét, cho ý kiến các dự thảo nghị quyết lĩnh vực pháp chế

Chiều 27/11, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét các chính sách liên quan đến quốc phòng - an ninh. Các nội dung về xác định chiều sâu vành đai biên giới đất liền, sửa đổi quy định mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được đưa ra xem xét.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghe báo cáo kết quả thẩm tra công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự; phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị năm 2026.

Các đại biểu dự Phiên họp thứ 21 của HĐND tỉnh Lâm Đồng ngày 27/11