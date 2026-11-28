Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc chủ trì phiên làm việc ngày 28/11

Ngày 28/11, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tiếp tục Phiên họp thứ 21 để xem xét, cho ý kiến về các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Tường Vân báo cáo kết quả thẩm tra các hồ sơ, dự thảo nghị quyết

Tại phiên họp, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Tường Vân báo cáo kết quả thẩm tra các hồ sơ, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh.

Nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất được đưa ra thảo luận, như quy định mức chi hoạt động khuyến công, hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Vũ Đình Cường giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền

Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi và hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá.

Các nội dung về kinh phí duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều, mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường và điều tra thống kê cũng được đưa ra thảo luận.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Huy báo cáo về một số hồ sơ thuộc thẩm quyền

Phiên họp còn xem xét kinh phí thực hiện hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và điều chỉnh chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030.

Một trong những trọng tâm của phiên họp là đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách và đầu tư công năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Bùi Trường Sơn báo cáo làm rõ các nội dung Thường trực HĐND tỉnh quan tâm

Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh xem xét nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Các nội dung khác gồm phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, quy định về các khoản phí, lệ phí và kế hoạch viện trợ sử dụng ngân sách địa phương năm 2027.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan

Đáng chú ý, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách, bố trí vốn đối ứng và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc cho biết Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất một số nội dung, đồng thời đề nghị các ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh rà soát kỹ từng dự thảo nghị quyết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc đề nghị các đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra, giải trình để hoàn thiện hồ sơ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra, giải trình đầy đủ những vấn đề đại biểu nêu. Mỗi chính sách phải có căn cứ pháp lý, phù hợp thực tiễn, làm rõ sự cần thiết, đối tượng thụ hưởng, tác động và nguồn lực thực hiện.

Đối với những dự thảo chưa đáp ứng yêu cầu, các sở, ngành cần hoàn thiện hồ sơ để Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục xem xét trước khi trình HĐND tỉnh khóa XI quyết nghị tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Các đại biểu dự và theo dõi Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng ngày 28/11