Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng khảo sát các kiến nghị của cử tri tại xã Trường Xuân và phường Bắc Gia Nghĩa

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và trao đổi với các đơn vị liên quan về những nội dung kiến nghị của cử tri còn tồn tại, chưa được giải quyết dứt điểm.

Một số vấn đề được địa phương đề cập tập trung vào các lĩnh vực: đất đai, đất lâm nghiệp, thủ tục và hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý đất rừng...

Đồng chí Y Quang BKrông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với vấn đề giáo dục, địa phương phản ánh tình trạng học sinh cấp THPT phải đi học xa đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh và gia đình. Đây là một trong những nội dung được Đoàn khảo sát đề nghị địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham dự buổi làm việc

Về tình trạng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, đại diện Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, tại một số khu vực, người dân tự kéo đường dây điện với khoảng cách xa nên chất lượng điện chưa bảo đảm. Bên cạnh đó, một số hộ dân đang sinh sống trên đất lâm nghiệp, gây khó khăn cho việc quy hoạch khu dân cư, đầu tư hệ thống đường điện theo quy hoạch. Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, việc nâng cấp, mở rộng hệ thống điện tại một số khu vực còn gặp khó khăn.

Đối với vấn đề sạt lở trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Bắc Gia Nghĩa, khu vực gần vòng xoay hồ Đại La, đại diện Công ty Cổ phần BOT BT Đức Long Đắk Nông cho biết dự kiến ngày 25/9/2026 sẽ khởi công sửa chữa, khắc phục đoạn đường bị sạt lở, phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 30/4/2027.

Ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân báo cáo các nội dung cử tri kiến nghị

Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi khảo sát thực địa tại một số khu vực có liên quan đến các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Đoàn khảo sát thực địa đất đai tại xã Trường Xuân

Thông qua đợt khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nắm bắt thực tế, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; đồng thời làm rõ trách nhiệm, khó khăn, vướng mắc của từng cơ quan, đơn vị, qua đó có cơ sở xem xét, đôn đốc việc giải quyết những nội dung còn tồn đọng, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.