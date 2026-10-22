Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến về các chính sách quan trọng

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung xem xét các nội dung do UBND tỉnh trình thuộc 3 lĩnh vực: kinh tế - ngân sách, pháp chế và dân tộc.

Trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, phiên họp xem xét việc đăng ký xây dựng nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng trình bày các tờ trình liên quan đến lĩnh vực pháp chế

Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét việc đăng ký danh mục nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys và công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đèo Mimosa.

Một số nội dung khác được đưa ra xem xét gồm: cơ chế phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí; chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày tờ trình liên quan đến vấn đề dân tộc tại phiên họp

Đối với lĩnh vực pháp chế, phiên họp xem xét điều chỉnh, bổ sung tên và thời gian trình nghị quyết quy định mức hỗ trợ, mức thù lao đối với người thực hiện nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận trước sắp xếp; xác định chiều sâu vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Thị Tường Vân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng trình bày các tờ trình tại phiên họp

Trong lĩnh vực dân tộc, Thường trực HĐND tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến tại phiên họp; tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, sự cần thiết, tính khả thi và tác động của từng chính sách để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên họp

Đối với những nội dung liên quan đến đầu tư công, ngân sách, chuyển mục đích sử dụng rừng, chính sách dân tộc và các vấn đề pháp chế, đồng chí Tiêu Hồng Phúc đề nghị cơ quan tham mưu làm rõ nguồn lực thực hiện, trách nhiệm của từng đơn vị và hiệu quả dự kiến; bảo đảm các nghị quyết sau khi ban hành phù hợp thực tiễn, sớm đi vào cuộc sống.