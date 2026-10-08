Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực hiện Nghị quyết 30/2026/NQ-HĐND tại xã Sín Chéng

Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Trường Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Viên Đình Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND xã Sín Chéng, ngay sau khi Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND được ban hành, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân; đồng thời rà soát, xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các thôn triển khai thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Trường Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Chéng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Các thành viên Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu xã Sín Chéng trao đổi, kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và cán bộ, công chức, viên chức xã; đồng thời đề xuất bổ sung kinh phí hoạt động và trang thiết bị phục vụ công tác tại các thôn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xã Sín Chéng tiếp tục rà soát chặt chẽ các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đúng quy định, công khai, minh bạch, kịp thời.

Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, Đoàn khảo sát ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.