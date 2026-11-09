Thường trực HĐND tỉnh khảo sát, làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Các đại biểu dự chương trình

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì chương trình làm việc.

Theo báo cáo của hai đơn vị, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, TAND và VKSND hai cấp tỉnh đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thông suốt, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường; việc bố trí, điều động cán bộ, công chức cơ bản phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại các đơn vị.

Chánh án TAND tỉnh phát biểu trong chương trình

Đối với hệ thống TAND tỉnh, sau sắp xếp, tổ chức TAND hai cấp tỉnh gồm TAND tỉnh với 3 tòa chuyên trách, 3 phòng tham mưu và 5 TAND khu vực. Tổng số biên chế hiện có là 130/131. Trong kỳ báo cáo (từ ngày 15/12/2025 đến 31/10/2026), TAND hai cấp thụ lý 4.568 vụ, việc các loại; đã giải quyết 4.091 vụ, việc, đạt 89,6%.

Lãnh đạo VKSND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án tiếp tục được quan tâm triển khai. Trong kỳ, các đơn vị chuyển 1.141 vụ, việc sang hòa giải, đối thoại; có 442 vụ, việc hòa giải thành, đối thoại thành và thông qua hòa giải và đối thoại, người khởi kiện rút đơn, đạt 38,7%. 100% đơn vị TAND hai cấp đã được lắp đặt hệ thống xét xử trực tuyến, tổ chức 65 phiên tòa trực tuyến trong kỳ báo cáo.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận

Đối với VKSND tỉnh, sau sắp xếp, 11 VKSND cấp huyện được tổ chức thành 5 VKSND khu vực. Biên chế được giao của VKSND hai cấp là 186, hiện có 183 người. Trong kỳ báo cáo (từ ngày 1/12/2025 đến 31/10/2026), các cơ quan chức năng khởi tố mới 794 vụ với 2.069 bị can.

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKSND hai cấp đã kiểm sát thụ lý 703 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra 1.317 vụ với 3.057 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 984 vụ với 2.307 bị can ở giai đoạn truy tố.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu trong chương trình

Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 100%. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động tiếp tục được chú trọng.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu trong chương trình

Trong chương trình, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết các vụ án, vụ việc; những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc; kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn, chuyển đổi số; xem xét chính sách đối với công chức phải làm việc xa nơi cư trú...

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận chương trình làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị TAND tỉnh và VKSND tỉnh tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm các điều kiện hoạt động sau sắp xếp; nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí lưu ý, các đơn vị cần chủ động trao đổi, rà soát những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động tư pháp; nhất là những nội dung liên quan đến quy trình, trách nhiệm của từng cơ quan, qua đó bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu, quán triệt và xây dựng phương án triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 34/2026/QH16 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và thi hành án (có hiệu lực từ ngày 1/1/2027). Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh; hoàn thiện các báo cáo bảo đảm đúng thời hạn, đầy đủ nội dung, số liệu chính xác, thống nhất; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu được giao, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Cùng với đó, chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí đề nghị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với TAND và VKSND tỉnh rà soát, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, trụ sở và trang thiết bị, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn của hai ngành.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của hai ngành, HĐND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.