Thường trực HĐND tỉnh khảo sát, làm việc với các địa phương

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã đã báo cáo khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026. Trong đó, xã Ba Lòng tổng thu ngân sách đạt 68,665 tỉ đồng.

Đến ngày 30/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 96%, vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia đạt 99%; xã Tà Rụt thu ngân sách đạt 117,8% dự toán, địa phương đạt 18/23 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, vượt kế hoạch đề ra.

Đại diện lãnh đạo xã La Lay báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026 - Ảnh: Hoàng Hùng

Đối với xã La Lay, địa phương tập trung quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển dịch vụ kho bãi, bến bãi logistics, chợ biên giới tại ngã ba La Lay gắn với Quốc lộ 15D để đón đầu luồng giao thương qua Cửa khẩu quốc tế La Lay. Trong 9 tháng, có 11 hộ kinh doanh và 2 hợp tác xã đăng ký mới.

Xã Đakrông thu ngân sách trên địa bàn đạt 261,8% dự toán, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 100%; xã Khe Sanh tổng thu ngân sách nhà nước đạt 304,672 tỉ đồng, địa phương cũng đang tập trung giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và chuẩn bị cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính giải đáp kiến nghị của các xã - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cũng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, như: Việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa bền vững; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn; vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị và hướng dẫn giải pháp tháo gỡ cho các địa phương đối với từng lĩnh vực quản lý.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ chính quyền các xã. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng năm 2026.

Qua đó, nhận diện rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt tiến độ, chất lượng, xác định cụ thể hạn chế, khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" để khẩn trương bổ sung, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Hoàng Hùng

Đồng chí khẳng định, quan điểm chỉ đạo của tỉnh là các địa phương phải phát huy tinh thần sâu sát, quyết liệt, bám cơ sở, với phương châm “Tất cả vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”. Vì vậy, cần ưu tiên đầu tư cho vấn đề nước sạch; huy động nguồn lực để sửa chữa nhà ở cho người có công; các địa phương cần quan tâm, hỗ trợ các mô hình sinh kế nhằm giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đối với các sở, ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phân công cán bộ đúng người, đúng việc, bám sát nhiệm vụ được giao; tăng cường hướng dẫn, phối hợp với cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.