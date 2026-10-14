Thường trực HĐND tỉnh khảo sát, làm việc với các địa phương

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND các xã thuộc đơn vị bầu cử số 5 - Ảnh: T.P

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại 4 xã đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản bám sát kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà trước trên địa bàn xã Ái Tử ước đạt trên 142 tỉ đồng, đạt 113,4% so với kế hoạch dự toán năm 2026, thu ngân sách địa phương hưởng 11,3 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Triệu Phong ước đạt gần 178 tỉ đồng, đạt 103% so với kế hoạch đề ra, thu ngân sách địa phương hưởng 26 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước tại xã Triệu Bình đạt 11,2 tỉ đồng, đạt 115,2% dự toán tỉnh giao đầu năm, thu ngân sách địa phương hưởng 9,15 tỉ đồng. Riêng tại xã Nam Cửa Việt, tổng thu ngân sách địa phương đạt gần 212 tỉ đồng, đạt 115% so với kế hoạch, thu ngân sách địa phương hưởng ước đạt 43 tỉ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Nam Cửa Việt cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

Bên cạnh kết quả đạt được, đại diện lãnh đạo địa phương đã chỉ ra những khó khăn và đề xuất HĐND tỉnh, các sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện, cơ chế cho cấp xã hợp đồng công chức thiếu hụt hoặc tăng cường, luân chuyển cán bộ tỉnh về hỗ trợ do khối lượng công việc quá lớn. Đồng thời tăng nguồn phí chi thường xuyên hằng năm cho cấp xã; hỗ trợ kinh phí trùng tu các di tích lịch sử và hệ thống kênh mương, tuyến đường liên xã...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của 4 xã trong thời gian qua. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đề nghị lãnh đạo, cán bộ các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để tập trung cao độ cho công việc, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu còn lại của năm 2026.

Trong đó, các xã phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cùng các ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác quy hoạch trên địa bàn. Sớm có phương án xử lý đối với các trụ sở dôi dư, tránh lãng phí tài sản công. Đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, yêu cầu các xã liên quan tiếp tục bám sát cơ sở sớm giải quyết dứt điểm từng vướng mắc cụ thể theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ theo đúng kế hoạch.