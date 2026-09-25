Thường trực HĐND tỉnh khảo sát, làm việc với các địa phương

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Theo báo cáo của các địa phương, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội cơ bản ổn định; công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường; cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm; quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; trong đó, xã Phú Trạch đạt 17,10%; xã Tân Gianh đạt 7,58%; xã Tuyên Bình đạt 7,25%; xã Trung Thuần đạt 7,06%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của Hòa Trạch đạt 113,12% và của Phú Trạch đạt 162,2% dự toán...

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Lãnh đạo các địa phương cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiến nghị, đề xuất Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cần rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cấp xã; tăng cường khả năng tự chủ tài chính và nguồn lực đầu tư cho cấp xã; bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số và khối lượng công việc; hướng dẫn đồng bộ, kịp thời về lập, phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; đầu tư tuyến đường 558B nhằm phục vụ đi lại, phát triển kinh tế vùng; xem xét cơ chế phân chia tiền sử dụng đất đối với các dự án tạo quỹ đất do cấp xã thực hiện…

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Gianh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo UBND xã Trung Thuần báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hòa Trạch báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Trạch báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu một số kiến nghị của các địa phương để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện các ban HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo các sở phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo các sở phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã: Tân Gianh, Hòa Trạch, Phú Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình trong những tháng đầu năm 2026; đặc biệt các địa phương đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt của chính quyền địa phương 2 cấp; một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt kết quả tích cực…

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các địa phương cần khẩn trương thực hiện tốt công tác quy hoạch; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện cơ sở dữ liệu đất đai; bám sát kịch bản tăng trưởng tỉnh giao cho từng xã, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công, dự toán tài chính công, ưu tiên thực hiện các công trình cấp thiết; chú trọng đến công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, người nghèo, người có công; ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt của chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm công tác quốc phòng-an ninh; phòng, chống thiên tai…