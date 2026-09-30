Thường trực HĐND tỉnh khảo sát cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn hai xã Hội Hoan và Na Sầm

Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại các xã, đoàn đã khảo sát cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Hội Hoan, phân hiệu Nam La; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Lãng.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên đoàn khảo sát phòng ở bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Hội Hoan, phân hiệu Nam La

Qua khảo sát, đối với Trường Tiểu học Hội Hoan, phân hiệu Nam La, hiện phân hiệu có 5 lớp với 88 học sinh. Cơ sở vật chất hiện có phần lớn được cải tạo, sử dụng từ các công trình cũ, trong đó khu lớp học gồm một dãy nhà cấp 4 với 4 phòng được xây dựng từ năm 1997 đã xuống cấp; hệ thống điện không bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khu nhà ăn, bếp, nhà vệ sinh diện tích nhỏ hẹp; một số hạng mục không đáp ứng yêu cầu về diện tích, ánh sáng và an toàn.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và thành viên đoàn khảo sát xem sơ đồ quy hoạch xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Lãng

Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Lãng, năm học 2026 - 2027, nhà trường có 11 lớp với 315 học sinh, 100% học sinh ở nội trú. Cơ sở vật chất của trường được xây dựng qua nhiều giai đoạn, trong đó nhiều hạng mục đã sử dụng hơn 20 năm. Qua thời gian sử dụng, một số phòng học bị thấm dột, trần bong tróc; hệ thống điện, thiết bị chiếu sáng, quạt mát xuống cấp; một số công trình phụ trợ, hệ thống cấp thoát nước và thiết bị phục vụ dạy học chưa đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo xã Hội Hoan phát biểu trao đổi tại buổi khảo sát

Lãnh đạo xã Na Sầm phát biểu trao đổi tại buổi khảo sát

Trước thực trạng trên, UBND xã Hội Hoan đề xuất đầu tư xây dựng mới Phân hiệu Nam La với các hạng mục đáp ứng nhu cầu dạy học, bán trú; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Lãng đề xuất điều chỉnh quy hoạch, mở rộng quỹ đất và tiếp tục đầu tư, sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu trao đổi tại buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát, các thành viên đoàn và đại diện nhà trường, UBND các xã đã trao đổi, thảo luận, tập trung làm rõ quy mô, sự cần thiết, phương án và các hạng mục đầu tư; nhu cầu về vốn, quỹ đất và những nội dung liên quan đến việc triển khai đầu tư, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Đối với Trường Tiểu học Hội Hoan, phân hiệu Nam La, UBND xã Hội Hoan tiếp tục rà soát quy mô, tổng mức đầu tư và đánh giá cụ thể sự cần thiết của từng hạng mục đề xuất xây dựng, bảo đảm phương án đầu tư phù hợp, hiệu quả; đồng thời xem xét, cân đối các nguồn vốn của xã để chủ động bố trí đầu tư.

Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Lãng, đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND xã Na Sầm rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch xây dựng phù hợp với nhu cầu phát triển của nhà trường; trong đó nghiên cứu phương án mở rộng quỹ đất theo hướng bảo đảm tính hợp lý về không gian, đồng thời xem xét phương án di chuyển hộ dân liên quan để tạo quỹ đất xây dựng.

Đối với việc điều chỉnh quy hoạch chung của các xã có liên quan đến các nội dung trên, đề nghị phối hợp với Sở Xây dựng để khẩn trương rà soát, trao đổi, thống nhất phương án.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà học sinh Trường Tiểu học Hội Hoan, phân hiệu Nam La

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Lãng

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, gia đình chính sách đang học tập tại Trường Tiểu học Hội Hoan, phân hiệu Nam La và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Văn Lãng.