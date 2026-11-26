Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm bao gồm báo cáo của UBND tỉnh về các nội dung như: kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh năm 2026; tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; tình hình và kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2027…

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo nội dung trình tại cuộc họp

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo nội dung trình tại cuộc họp

Cuộc họp cũng xem xét kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung như: việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí thẩm định thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi đối với hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật có sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình tại cuộc họp.

Đồng chí đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp và tiếp tục rà soát, bổ sung báo cáo thẩm tra bảo đảm chất lượng để trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm. Trong đó cần đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể, sát thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chủ động rà soát toàn bộ nội dung, chương trình, kịch bản và các điều kiện phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm. Cùng với đó, tăng cường phối hợp, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác chuẩn bị cho kỳ họp được triển khai đồng bộ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4/12/2026.