Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 3 và 4/12. Kỳ họp sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 của tỉnh; đồng thời quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2027 và nhiều cơ chế, chính sách tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo nội dung trình tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm gồm các báo cáo của UBND tỉnh về nội dung như: tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2026, phương án dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2027.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Cuộc họp cũng xem xét kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung như: kế hoạch đầu tư công và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2027; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2027; quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026; quy định chính sách hỗ trợ tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích, người trực tiếp trông coi di tích thuộc sở hữu toàn dân và quy định mức chi thực hiện cắm mốc giới di tích trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh; ban hành Đề án xây dựng trụ sở làm việc, trường bắn, thao trường huấn luyện ban chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng hợp câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình tại cuộc họp.

Đồng chí đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh, văn phòng, các ban HĐND tỉnh, ủy viên chuyên trách, chuyên viên giúp việc các ban HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổ chức thẩm tra lại các nội dung chưa đủ điều kiện; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức, nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiến độ đề ra.