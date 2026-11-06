Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 và tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực giáo dục

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự phiên họp

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Trong chương trình, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến, xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền như: đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 – 2030; báo cáo tổng hợp kết quả theo dõi, giám sát thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 của các ban HĐND tỉnh tháng 10/2026; tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết các nghị quyết và kiến nghị của HĐND tỉnh; báo cáo đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu HĐND tỉnh; đăng ký xây dựng nghị quyết ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh; tờ trình bổ sung Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tại phiên họp

Đồng thời xem xét công tác chuẩn bị kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh; kết quả tổng hợp, tiếp thu ý kiến đối với dự kiến Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2027; dự thảo quyết định phân công công tác của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031; dự thảo báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình. Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp thu và bổ sung ý kiến của đại biểu dự phiên họp vào nội dung trình. Đồng thời rà soát, xem xét lại các dự thảo báo cáo, văn bản bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định ban hành theo thẩm quyền; tiếp tục quan tâm theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị thuộc lĩnh vực của các ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Đồng chí đề nghị văn phòng, các ban HĐND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, trong đó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ động, khẩn trương, bảo đảm chất lượng công tác thẩm tra tài liệu phục vụ kỳ họp.

Đồng chí giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh nghiên cứu tham mưu tổ chức hội nghị về triển khai hoạt động của các tổ đại biểu HĐND tỉnh, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

*Chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực giáo dục. Các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì phiên chất vấn.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự phiên chất vấn

Tham dự phiên chất vấn có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các phường, xã, đơn vị được chất vấn.

Các đại biểu dự phiên chất vấn

Trong chương trình, Thường trực HĐND tỉnh đã chất vấn các cơ quan, đơn vị liên quan về 2 nội dung, gồm: công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2026; tình hình cơ sở vật chất các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN, GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nêu câu hỏi chất vấn

Theo báo cáo, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả. Đến ngày 30/8/2026 toàn tỉnh có 369 trường học. Trong đó 121/369 trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định, chiếm 32,8%.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi chất vấn

Tuy nhiên việc xây dựng danh sách công nhận mới và công nhận lại đối với một số trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2026 chưa sát với tình hình thực tế; một số trường mới được công nhận chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; số trường chưa đề nghị công nhận lại chiếm tỷ lệ cao; chưa bảo đảm về kinh phí đầu tư xây dựng xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, thiếu biên chế giáo viên…

Hiện nay toàn tỉnh có 6 trung tâm GDNN - GDTX trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, với tổng số 167 lớp cấp THPT với gần 7.000 học viên; có 17 cán bộ quản lý, 216 giáo viên dạy văn hóa, 18 giáo viên dạy nghề. Thực trạng cơ sở vật chất tại các trung tâm GDNN-GDTX còn thiếu, xuống cấp và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học chương trình GDTX cấp THPT và đào tạo nghề; phần lớn các trung tâm còn thiếu phòng học, phòng bộ môn và một số phòng chức năng…

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên chất vấn

Tại phiên chất vấn, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh đã tập trung làm rõ ý kiến chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh về nội dung như: quy trình công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia; rà soát, xác định trường học đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp, sáp nhập; lộ trình, nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; giải pháp khắc phục công trình trung tâm GDNN - GDTX đã xuống cấp, lộ trình đầu tư lâu dài…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên chất vấn

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường rà soát, thống kê chính xác số trường đạt chuẩn quốc gia sau sáp nhập; đánh giá lại các trường đến thời hạn công nhận lại, kịp thời xử lý những trường không đáp ứng tiêu chí theo quy định. Đồng thời tham mưu ban hành kế hoạch, đề án xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2027 – 2030.

Sở Tài chính cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. UBND các xã, phường cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình cụ thể để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, bảo đảm thực hiện đúng quy định và mục tiêu của tỉnh đến năm 2030.

Về thực trạng cơ sở vật chất tại các trung tâm GDNN - GDTX, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, có phương án xử lý các hạng mục công trình xuống cấp, không bảo đảm an toàn; phối hợp tham mưu UBND tỉnh cân đối, ưu tiên bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí cho các trung tâm GDNN – GDTX đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất.