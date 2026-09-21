Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 9

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất nội dung, thời gian, phân công chuẩn bị nội dung và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Theo đó, Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, dự kiến diễn ra vào ngày 25/9/2026 (thứ 6) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh dự kiến xem xét thông qua các nghị quyết về: Quyết định loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân tại các xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 149/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại Nghị quyết số 270/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 và Nghị quyết số 287/NQ-HĐND ngày 27/02/2026 của HĐND tỉnh; phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu thống nhất bổ sung 2 nội vào Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh gồm chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền phục vụ kỳ họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các Ban HĐND thực hiện các bước thẩm tra đối với nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; Văn phòng HĐND, UBND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung các văn bản, báo cáo bổ sung tại kỳ họp.