Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 10

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh thông báo dự kiến chương trình, nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2026); xem xét dự thảo báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI; đề xuất nội dung giám sát năm 2027 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của Thường trực HĐND tỉnh cùng một số nội dung khác.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Theo đó, kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) dự kiến diễn trong 1/2 ngày, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 17/11/2026, xem xét, thông qua 14 nghị quyết. Kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2026) dự kiến diễn ra trong hai ngày (8 và 9/12/2026), tại phòng họp số 2A, Trụ sở UBND tỉnh. Nội dung dự kiến gồm: Thông báo kết quả kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; thông báo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đồng thời, xem xét các báo cáo, nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia ý kiến tại phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình, thời gian và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) và kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2026). Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sắp xếp lại nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), đưa những nội dung đảm bảo tiến độ, đủ điều kiện trình; những nội dung chưa đảm bảo tiến độ chuyển sang kỳ họp sau. Đối với nội dung kỳ họp thứ Tám, đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2027; các quy định, hướng dẫn triển khai hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc truyền hình trực tiếp 2 phiên khai mạc và bế mạc; phân công các Ban HĐND chủ động, linh hoạt trong công tác thẩm tra, đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2027, các đại biểu thống nhất cần nâng cao chất lượng, xây dựng dự kiến chương trình cụ thể về đối tượng giám sát, nội dung giám sát, địa bàn giám sát giữa các cơ quan chức năng, nhằm tránh chồng chéo. Theo dự kiến, Thường trực HĐND giám sát về việc thực hiện chế độ chính sách với học sinh cấp mầm non, tiểu học; HĐND tỉnh thực hiện giám sát việc quản lý, khai thác sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2027.