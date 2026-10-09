Thường trực HĐND tỉnh họp liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm và họp phiên thường kỳ tháng 10

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu quán triệt nội dung cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; nắm bắt tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự thảo báo cáo, tờ trình đã phân công cho các sở, ngành tham mưu trình tại kỳ họp.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; đồng thời quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2027 và nhiều cơ chế, chính sách tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh tổ chức vào ngày 3 và 4/12/2026.

Đồng chí đề nghị: UBND tỉnh khẩn trương rà soát các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 để xem xét điều chỉnh phù hợp, đúng quy định và tình hình thực tiễn, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành có tính khả thi cao; đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND tỉnh trong chuẩn bị hồ sơ trình. UBND tỉnh cần chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, trong đó tập trung làm rõ tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, giải pháp triển khai các dự án chậm tiến độ và kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ công tác xem xét, đánh giá, ban hành nghị quyết tại kỳ họp.

Đồng chí giao các ban của HĐND tỉnh chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, phân công các thành viên nghiên cứu tài liệu; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh ngay từ khâu chuẩn bị, nhất là đối với các nghị quyết về cơ chế, chính sách và các nội dung bổ sung, bảo đảm phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy định.

*Sáng cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2026. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo, ủy viên chuyên trách các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo phòng chuyên môn, chuyên viên giúp việc các ban HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo nội dung trình tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận, xem xét các dự thảo báo cáo như: tổng hợp kết quả công tác 4 ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong tháng 9/2026 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2026; kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 2); tổng hợp đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; tổng hợp đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2027.

Đồng thời xem xét dự thảo kế hoạch đánh giá, sơ kết việc tổ chức thi hành các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh năm 2026; các nội dung chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh trong tháng 10/2026…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình. Đồng chí đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh, văn phòng, các ban HĐND tỉnh, ủy viên chuyên trách, các phòng chuyên môn, chuyên viên giúp việc các ban HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo thẩm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiến độ đề ra để phục vụ kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10/2026.

Trong đó đồng chí lưu ý, văn phòng, các ban HĐND tỉnh tham mưu nâng cao số lượng các cuộc giám sát chuyên đề năm 2027 của HĐND tỉnh; lựa chọn vấn đề giám sát phù hợp với thực tiễn, quy mô, chức năng của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời mỗi ban cần lựa chọn vấn đề giám sát của ban đúng, trúng, phù hợp với tình hình thực tiễn, nguyện vọng của cử tri để tiến hành giám sát chuyên đề trong năm tới.