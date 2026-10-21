Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ thứ 9 của Thường trực HĐND tỉnh.

Sáng 21/10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 9 của Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Cùng dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 9 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến về phương án xây dựng Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã ban hành chế độ chi ngân sách theo quy định tại điểm i khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025.

Đồng chí Dương Tất Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự phiên họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, hiện nay khả năng tự cân đối ngân sách các xã, phường còn hạn chế; nguồn thu được hưởng theo phân cấp chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi, ngân sách cấp xã vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về phương án xây dựng Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã ban hành chế độ chi ngân sách.

Đồng thời, tỉnh đang rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó cần xem xét đồng bộ các nhiệm vụ chi và khả năng bảo đảm nguồn lực của từng cấp ngân sách.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất phương án tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ HĐND tỉnh đã phân cấp cho HĐND cấp xã đang có hiệu lực; chưa triển khai phân cấp trên diện rộng cho HĐND cấp xã ban hành chế độ chi ngân sách tại thời điểm hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Đối với lĩnh vực môi trường, UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT rà soát, tham mưu để HĐND cấp xã quyết định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách cấp xã cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm chi trả chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; đồng thời, hỗ trợ xây dựng mô hình ủ rác hữu cơ tập trung sau khi Đề án Tăng cường năng lực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/9 đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh từ ngày 20/9 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Từ ngày 20/9 tới nay, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh; soát xét, hoàn thiện, ban hành 13 nghị quyết, ban hành thông báo kết quả kỳ họp; chuẩn bị nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh; tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 của Thường trực HĐND tỉnh; hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; ban hành thông báo kết luận phiên họp, hội nghị liên tịch của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh triển khai giám sát chuyên đề về tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh; xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp liên quan đến đăng ký xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật; tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành trung ương; ban hành các văn bản về phân cấp cho HĐND cấp xã; công tác quản lý, vận hành, chuyển giao lưới điện…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thống nhất quan điểm tiếp tục rà soát, xem xét việc giao HĐND cấp xã ban hành chế độ chi ngân sách theo quy định tại điểm i khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và quy định về phân cấp của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Việc phân cấp phải được xem xét đối với từng nội dung cụ thể, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, năng lực quản lý, khả năng cân đối ngân sách và điều kiện tổ chức thực hiện của cấp xã; gắn quyền hạn với nhiệm vụ, trách nhiệm và nguồn lực thực hiện.

Về phương án trước mắt, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các nội dung đã phân cấp cho HĐND cấp xã còn hiệu lực, chưa mở rộng phân cấp thẩm quyền ban hành chế độ chi ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ngành tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi, cơ chế, chính sách theo từng lĩnh vực, xác định những nội dung đủ điều kiện phân cấp trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, năng lực quản lý và khả năng cân đối ngân sách cấp xã; bảo đảm đồng bộ với các cơ chế, chính sách của tỉnh và quy định của trung ương.

Đồng thời, giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp các ban HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, có thể khảo sát thực tế tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giai đoạn 2022 - 2026; trên cơ sở kết quả khảo sát và phương án của UBND tỉnh, nghiên cứu việc phân cấp cho cấp xã trong tổng thể phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giai đoạn mới, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Về chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, yêu cầu các ban HĐND tỉnh rà soát lần cuối hồ sơ được phân công thẩm tra; bảo đảm đúng thẩm quyền, căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục, nguồn lực và điều kiện thực hiện; làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đối với nội dung chưa đủ điều kiện trình.

Đối với kỳ họp thường lệ cuối năm, trên cơ sở Thông báo kết luận hội nghị liên tịch, các ban và văn phòng theo dõi tiến độ từng hồ sơ, cơ quan trình và mốc công việc; chủ động xử lý sớm, không để dồn hồ sơ sát thời điểm thẩm tra, tổ chức kỳ họp. Các ban HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu hồ sơ ngay từ quá trình xây dựng; thẩm tra kỹ bản chất vấn đề, sự cần thiết, căn cứ pháp lý, nguồn lực, tác động và tính khả thi. Những nội dung còn có ý kiến khác nhau phải được trao đổi, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các ban HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện chương trình, tài liệu, kịch bản điều hành và các điều kiện phục vụ các Kỳ họp.