Đoàn giám sát làm việc với 8 xã khu vực Mai Sơn.

Đoàn giám sát đã làm việc với 8 xã khu vực Mai Sơn và 5 xã khu vực Yên Châu; tập trung đánh giá việc tiếp nhận, triển khai các nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản công, bảo vệ môi trường và giải quyết thủ tục hành chính.

Đoàn giám sát làm việc với 5 xã khu vực Yên Châu.

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận các địa phương đã chủ động tiếp nhận, triển khai nhiều nhiệm vụ mới; công tác giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế: Công tác thống kê, báo cáo chưa đồng bộ; một số xã chưa nắm đầy đủ danh mục nhiệm vụ được phân cấp; hồ sơ đất đai quá hạn, bị trả lại còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn, hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu kết nối cũng ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn do người dân hạn chế về thiết bị và kỹ năng sử dụng.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát làm việc với 8 xã khu vực Mai Sơn.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Cường đề nghị UBND các xã tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, rà soát toàn bộ nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, ủy quyền; khẩn trương chuẩn hóa số liệu, phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong quá trình thực hiện. Đối với lĩnh vực đất đai, cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng đăng ký đất đai rà soát, phân loại nguyên nhân, tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, quá hạn, bị trả lại, bảo đảm quyền lợi của người dân và tổ chức.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương quan tâm bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, thống nhất quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của HĐND cấp xã, nhất là đối với các lĩnh vực đất đai, tài chính - ngân sách và đầu tư công.