Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp gắn với thực hiện kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp

Các đại biểu tham dự buổi giám sát

Các đại biểu tham dự buổi giám sát

Các đại biểu tham dự buổi giám sát

Theo báo cáo tại buổi giám sát, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lâm nghiệp gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế; ban hành, cập nhật kịch bản theo từng giai đoạn. Nhờ đó, việc triển khai các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp đạt một số kết quả tích cực.

Đến thời điểm báo cáo, trong 11 chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp, có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; so với kịch bản tăng trưởng cả năm, có 3/11 chỉ tiêu đạt và vượt gồm: tổng diện tích trồng rừng, trồng cây xanh phân tán và trồng rừng thay thế tại khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn. Ước cả năm có 9/11 chỉ tiêu đạt và vượt cả kế hoạch và kịch bản tăng trưởng của tỉnh.

Cụ thể, toàn tỉnh đã sản xuất được trên 523 triệu cây giống, vượt 74,4% kế hoạch năm; trồng rừng đạt hơn 10.850 ha, vượt 20,6% kế hoạch năm; trồng cây xanh phân tán đạt 3,633 triệu cây, vượt 21,1% kế hoạch năm; sản lượng khai thác nhựa thông đạt 43.355 tấn, vượt 8,4% kế hoạch năm; sản lượng khai thác hoa hồi khô đạt 17.136 tấn, vượt 14,2% kế hoạch; trồng rừng thay thế tại khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn được 29,65 ha, đạt kế hoạch năm.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Cùng với kết quả về sản lượng, diện tích, việc phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững đã được ngành chuyên môn chú trọng triển khai. Đến nay, diện tích được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt hơn 20.761 ha; toàn tỉnh hình thành 16 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi giám sát

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp còn một số tồn tại, hạn chế. Tiến độ thực hiện chưa đồng đều giữa các sản phẩm và địa bàn, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch năm nhưng chưa đạt kịch bản tăng trưởng.

Lãnh đạo xã Đoàn Kết phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp gắn với thực hiện kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp. Đồng thời, phân tích, đánh giá khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, kịch bản tăng trưởng; từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch, tập trung khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt hoặc có nguy cơ không hoàn thành.Trong đó, chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với nâng cao năng lực chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp; nâng cao hiệu quả, chất lượng các chuỗi liên kết sản xuất; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030, đề xuất bổ sung các nội dung hỗ trợ phù hợp với thực tiễn.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí đề nghị rà soát công suất thực tế, nguồn nguyên liệu, mức độ chế biến sâu và thị trường của các cơ sở chế biến lâm sản; phối hợp tháo gỡ khó khăn, kết nối vùng nguyên liệu, thúc đẩy đổi mới công nghệ. Cùng với đó, tăng cường quản lý giống cây lâm nghiệp; phát triển rừng trồng gỗ lớn, dược liệu dưới tán rừng; hướng dẫn người dân thực hiện quản lý, bảo vệ rừng bền vững, tiến tới cấp chứng chỉ quản lý rừng.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, quảng bá và xúc tiến thương mại sản phẩm lâm nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất các quy định về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, kiểm dịch và thủ tục xuất khẩu theo từng sản phẩm, thị trường...

Đối với UBND các xã cần tiếp tục rà soát, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển lâm nghiệp; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời định hướng, hỗ trợ hợp tác xã và người dân phát triển sản xuất lâm nghiệp hiệu quả, bền vững.