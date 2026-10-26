Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thu hồi đất tại 2 phường Thục Phán và Nùng Trí Cao

Đoàn khảo sát thực tế dự án cầu Ngọc Xuân, phường Nùng Trí Cao.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế một số dự án trên địa bàn 2 phường, gồm: Dự án phát triển đô thị số 7A; Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mỏ sắt Nà Rụa; các dự án phát triển đô thị số 9A, 10A, 3A và bắc Sông Hiến tại phường Thục Phán; các dự án cầu nối Đề Thám, cầu Ngọc Xuân, vỉa hè vòng xuyến Ngọc Xuân đến đầu cầu Gia Cung và trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND phường Ngọc Xuân trước đây, thuộc địa bàn phường Nùng Trí Cao.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam khảo sát dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mỏ sắt Nà Rụa.

Tại phường Thục Phán, giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn có 25 dự án, công trình thuộc phạm vi giám sát, trong đó, 17 dự án đã hoàn thành, 2 dự án đang thực hiện, 5 dự án chưa triển khai hoặc tạm dừng, 1 dự án không còn nhu cầu thực hiện đối với phần diện tích còn lại. Dự án phát triển đô thị số 7A đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 10,81/17,96 ha, đạt 60,2%; Dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mỏ sắt Nà Rụa đạt 76,8%. Bốn dự án phát triển đô thị số 9A, 10A, 3A và bắc Sông Hiến, tổng diện tích theo danh mục 99,34 ha, được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất từ năm 2021 nhưng chưa triển khai công tác thu hồi đất.

Đối với phường Nùng Trí Cao, giai đoạn 2021 - 2025 có 58 dự án, công trình thuộc danh mục thu hồi đất và 14 dự án thuộc danh mục chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND tỉnh thông qua. Đến nay, 12 dự án đã hoàn thành thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 6,79 ha. Trong số 27 dự án được phê duyệt năm 2025, có 22 dự án tạm dừng triển khai do ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhập tổ dân phố. Một số dự án kéo dài nhiều năm do chưa có nhà đầu tư quan tâm hoặc chưa bố trí được kinh phí thực hiện.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, chủ yếu liên quan đến nguồn vốn, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; việc tiếp nhận, bàn giao hồ sơ đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, trao đổi về những dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, không còn phù hợp với nhu cầu thực tế; kiến nghị rà soát, điều chỉnh, hủy bỏ các dự án không còn nhu cầu thực hiện và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm triển khai.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam đề nghị 2 phường tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu báo cáo với thực tế, phối hợp hoàn thiện báo cáo, bảo đảm đầy đủ, chính xác. Chủ động làm việc với các nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn đối với những dự án còn khả năng triển khai; đồng thời, rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền giải quyết để đề xuất phương án xử lý dứt điểm. Đối với những dự án quá thời hạn, không có khả năng thực hiện hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất, cần báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất, tránh kéo dài, gây lãng phí và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Tăng cường quản lý đất sau thu hồi, không để tái lấn chiếm; phối hợp hoàn thiện các thủ tục đất đai và giải quyết kiến nghị của người dân.