Thường trực HĐND tỉnh giám sát tiến độ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đề án cửa khẩu thông minh

Dự buổi giám sát về phía UBND tỉnh có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo UBND một số phường, xã.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát đối với việc triển khai thực hiện các dự án

Theo dự thảo báo cáo tại buổi giám sát, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai, đạt khối lượng thực hiện lớn. Tính đến ngày 23/9/2026, 603,44 ha mặt bằng đã được bàn giao, đạt 99,21%; hoàn thành di dời 1.150 ngôi mộ; 465/474 hộ hoàn thành di chuyển nhà ở. Tuy nhiên, tiến độ thi công một số gói thầu, hạng mục còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu hoàn thành dự án...

Đồng chí Đinh Hữu Học, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa báo cáo, giải trình các nội dung tại buổi giám sát

Đại diện chủ đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT thảo luận tại buổi giám sát

Đối với Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, tính đến đầu tháng 11/2026 mới hoàn thành 1/6 nhóm nhiệm vụ của giai đoạn 1, các nhóm nhiệm vụ còn lại chưa hoàn thành. Các dự án đầu tư hạ tầng vẫn đang triển khai, một số công trình chậm so với tiến độ được giao; các nhiệm vụ về hạ tầng công nghệ, kết nối dữ liệu, xây dựng quy trình nghiệp vụ và điều kiện vận hành phương tiện chưa đáp ứng tiến độ đề ra...

Thành viên đoàn giám sát phát biểu thảo luận về tiến độ thi công Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật tại một số địa bàn còn chậm; hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án và chi trả kinh phí bồi thường chưa kịp thời; nguồn vốn bố trí cho các dự án đầu tư công còn thấp; các nhiệm vụ về hạ tầng 5G kết nối và chia sẻ dữ liệu, an ninh mạng chưa hoàn thành theo kế hoạch; việc huy động vốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa đáp ứng yêu cầu...

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi giám sát

Các đại biểu cũng thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi giám sát

Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, hồ sơ thiết kế và thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, đối chiếu tiến độ huy động vốn, giải ngân vốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án với phương án tài chính và hợp đồng BOT; kiểm soát tiến độ hoàn thành từng gói thầu, hạng mục; hoàn thành trích đo, kiểm đếm, hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp bàn giao toàn bộ mặt bằng và di chuyển hạ tầng kỹ thuật; rà soát các trường hợp chưa được chi trả 20% kinh phí bồi thường, hỗ trợ còn lại, xác định thời hạn chi trả...

Đồng thời, UBND các xã, phường nơi dự án đi qua tiếp tục giải quyết các vị trí còn vướng mắc về đường gom, đường ngang, nút giao IC04, trạm dừng nghỉ; hoàn thiện thủ tục đất đai, bàn giao mặt bằng theo thời hạn UBND tỉnh giao; phối hợp với cơ quan được giao thực hiện các khu tái định cư hoàn thiện hạ tầng, bố trí đất cho các hộ đủ điều kiện...

Về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác đặc biệt và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các nhiệm vụ chậm tiến độ, nhất là đầu tư hạ tầng, kết nối dữ liệu, cơ chế quản lý phương tiện hiện đại và các điều kiện vận hành; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh.

Các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ thiết kế và các điều kiện kỹ thuật; Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hoàn thiện phương án tổng thể về kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu phục vụ vận hành cửa khẩu thông minh và các nhà đầu tư triển khai hạ tầng mạng 5G Private theo tiến độ...

Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, đề xuất các cấp, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền.