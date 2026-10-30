Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh tại xã Trùng Khánh

Đoàn giám sát thực tế tại dự án đường trung tâm xã Trùng Khánh.

Đoàn giám sát thực tế một số dự án trên địa bàn xã Trùng Khánh gồm: Dự án Nhà văn hóa trung tâm - Cung văn hóa thiếu nhi, dự án chợ nông sản, dự án đường trung tâm xã Trùng Khánh.

Giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn xã có 60 công trình, dự án cần thu hồi đất thuộc phạm vi giám sát gồm: 31 dự án chuyển tiếp, 29 dự án đăng ký mới, tổng diện tích đất thu hồi được thông qua 139,13 ha; trong đó, 19 dự án, công trình đã thực hiện, 4 công trình dự án đang thực hiện, 1 công trình chưa thực hiện, 8 công trình hủy và không thực hiện.

Đoàn khảo sát thực tế dự án Nhà văn hóa trung tâm - Cung văn hóa thiếu nhi.

Đối với công trình, dự án đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có 21 công trình, trong đó có 6 công trình đã thực hiện, 6 công trình đang thực hiện, 12 công trình chuyển tiếp, 1 công trình chưa thực hiện, 1 công trình không thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, chủ yếu liên quan đến nguồn vốn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, trao đổi về những dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, không còn phù hợp với nhu cầu thực tế; kiến nghị rà soát, điều chỉnh, hủy bỏ các dự án không còn nhu cầu thực hiện và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm triển khai.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam đề nghị xã tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu báo cáo với thực tế, phối hợp hoàn thiện báo cáo, bảo đảm đầy đủ, chính xác. Chủ động làm việc với các nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn đối với những dự án còn khả năng triển khai; đồng thời, rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền giải quyết để đề xuất phương án xử lý dứt điểm. Tăng cường quản lý đất sau thu hồi, không để tái lấn chiếm; phối hợp hoàn thiện các thủ tục đất đai và giải quyết kiến nghị của người dân. Năng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Đối vối các dự án đang thực hiện, dự kiến hoàn thành đến ngày 31/12/1026, đề nghị xã tập trung giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Đối với những dự án quá thời hạn, không có khả năng thực hiện hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất, cần báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất, tránh kéo dài, gây lãng phí và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.