Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Môi trường

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung trao đổi làm rõ công tác tham mưu, rà soát, trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án; kết quả tổ chức thực hiện, tiến độ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ danh mục và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Xem xét những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là việc quản lý, kế thừa hồ sơ, dữ liệu đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021 - 2025, HĐND tỉnh thông qua danh mục 2.357 dự án, công trình cần thu hồi đất, tổng diện tích 8.436,77 ha. Trong đó, diện tích đã thực hiện thu hồi đất 1.107,51 ha, đạt khoảng 13,13% so với tổng diện tích được thông qua.

Đối với các dự án đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, toàn tỉnh có 1.179 dự án, công trình với tổng diện tích 1.581,25 ha; diện tích đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất 274,44 ha, đạt khoảng 17,36%. Qua rà soát, trong danh mục các dự án, công trình thu hồi đất có 1.178 dự án đăng ký mới, 939 dự án chuyển tiếp, 17 dự án điều chỉnh và 198 dự án bị hủy bỏ do không khả thi.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nâng cao chất lượng tham mưu, rà soát thực chất tính khả thi của từng dự án; khẩn trương phân loại, xử lý các dự án treo, chậm tiến độ, không còn nhu cầu hoặc không có khả năng triển khai. Phối hợp với các sở, ngành, xã, phường tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, hủy bỏ danh mục đối với những dự án không còn đủ điều kiện thực hiện, tránh tình trạng dự án kéo dài qua nhiều năm nhưng không được xử lý dứt điểm.

Đối với công tác quản lý đất đai, cần đẩy mạnh chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu và giải quyết những tồn đọng liên quan đến hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân. Rà soát khó khăn về nhân lực chuyên môn, tham mưu giải pháp bố trí, bổ sung cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, khẩn trương rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện số liệu, các biểu phụ lục; phối hợp với 56 xã, phường bảo đảm thông tin thống nhất, đầy đủ, chính xác. Hoàn thiện báo cáo và số liệu bổ sung gửi trước ngày 12/11/2026. Mục tiêu cuối cùng nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện từng giải pháp. Góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.