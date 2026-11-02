Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại UBND tỉnh về thực hiện các danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất

Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung, trao đổi về tổ chức triển khai các nghị quyết; công tác rà soát, tổng hợp danh mục, cụ thể hóa vào kế hoạch sử dụng đất và thực hiện các thủ tục đất đai; những vướng mắc đối với các dự án kéo dài, bố trí nguồn vốn và xác định tiến độ thực hiện các dự án tái định cư; hướng dẫn về thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch và quản lý các công trình sau khi thay đổi công năng sử dụng.

Giai đoạn 2021 - 2025, HĐND tỉnh ban hành 18 nghị quyết thông qua danh mục 2.357 lượt dự án, công trình cần thu hồi đất, tổng diện tích 8.436,77 ha. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất còn thấp; nhiều dự án chậm triển khai, kéo dài qua nhiều năm, phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ. Một số địa phương còn gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý quy hoạch, xử lý các dự án chậm tiến độ và giải quyết hồ sơ đất đai sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch thẳng thắn nhìn nhận tỷ lệ thực hiện các danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn thấp, trong đó, có nguyên nhân từ việc đăng ký danh mục dự án chưa sát thực tế; công tác theo dõi, cập nhật tiến độ và rà soát các dự án chuyển tiếp chưa thường xuyên. Một số dự án đã được thông qua chủ trương thu hồi đất nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

UBND tỉnh tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, không còn khả năng triển khai; xem xét thu hồi những dự án không bảo đảm hiệu quả để trả lại đất cho địa phương quản lý, sử dụng. Đối với các dự án đô thị, dự án khai thác khoáng sản và các dự án còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đề xuất phương án giải quyết.

Về công tác quản lý đất đai sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn, bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho các xã, phường; kịp thời tập huấn, tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ sở. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, làm sạch dữ liệu đất đai. Đây là nhiệm vụ cần nguồn lực lớn, tỉnh sẽ xem xét cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân thực hiện chỉnh lý thông tin đất đai.

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, sau khi hoàn thành các điều chỉnh về quy mô, hướng tuyến và phạm vi dự án, tỉnh sẽ ưu tiên chỉnh lý hồ sơ đất đai; các công trình phụ trợ, bãi đổ thải, khu chức năng không còn nhu cầu sử dụng sẽ được bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam nhấn mạnh công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực đất đai có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, nhằm nhận diện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực đất đai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đối chiếu hồ sơ gốc, bổ sung, hoàn thiện số liệu báo cáo của các xã, phường còn thiếu, bảo đảm chính xác, thống nhất, hoàn thành trước ngày 12/11/2026. Đồng thời, rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý các dự án đô thị, dự án đầu tư đã có và chưa có nhà đầu tư; phân loại từng nhóm dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý, tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài, nghiên cứu vận dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án, lộ trình giải quyết toàn diện các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng đến năm 2031; thống kê khối lượng hồ sơ địa chính chưa được chỉnh lý, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ, nhất là đối với các hộ dân hiến đất thực hiện công trình công cộng; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong thẩm định, thẩm tra dự án, bảo đảm đánh giá chặt chẽ tính pháp lý, quy hoạch, nguồn vốn và năng lực nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các Ban HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết về đất đai, đầu tư xây dựng; kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, khắc phục tình trạng lãng phí, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.