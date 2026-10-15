Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hân

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 9 đến 11-12). Kỳ họp này sẽ xem xét các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2027; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2026 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026…

Cùng với đó, kỳ họp cũng sẽ xem xét, quyết định thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hân

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung phục vụ kỳ họp, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh sớm gửi Tờ trình về việc xem xét thông qua Đề án thành lập 5 phường mới bao gồm: Chư Sê, Tây Sơn, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Phù Mỹ.

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh khẩn trương thẩm tra kỹ đề án, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh theo hình thức bỏ phiếu.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất về chương trình, thời gian kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan chuẩn bị các nội dung thật chu đáo, phát huy vai trò phản biện của các đại biểu HĐND để các nghị quyết được thông qua có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kỳ vọng của cử tri trong tỉnh.